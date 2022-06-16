Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант у Києві ⚔ Рамштайн-3 Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Деяких українців звільнять від ще одного податку – хто зможе не платити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 червня, 17:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, для кого з українців можуть незабаром скасувати популярний податок
Деяким українцям можуть скасувати зарплатний податок
Деяким українцям можуть скасувати зарплатний податок / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Парламентський комітет із питань податкової та митної політики рекомендував нардепам Верховної Ради ухвалити законопроєкт, який передбачає скасування військового збору для українських військовослужбовців та деяких чиновників.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетьманцев у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Проект закону №7432 передбачає внести зміни до Податкового кодексу України, зокрема звільнити від сплати так званого зарплатного податку таких людей:

  • військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби;
  • осіб рядового, начальницького складу, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань та інших осіб, які беруть участь у заходах щодо забезпечення національної безпеки та оборони.

"За своєю сутністю військовий збір був запроваджений саме для забезпечення зокрема тих військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Тому сплата ними військового збору несправедлива", – пише Гетьманцев.

Проте політик наголошує, що такі пільги для військових пропонують запровадити тільки до закінчення воєнного стану в Україні.

Реклама

Податки на нерухомість

Війна змінила правила у цій сфері та українцям фактично скасували сплату податків на нерухомість на два роки. Так, платити за житло та інші приміщення не потрібно за 2021 та 2022 роки.

Зміни торкнуться як фізосіб, і юридичних, але все так просто, як здається.

Про те, за які об'єкти насправді можна не платити, читайте у нашому матеріалі.

Реклама

"Сьогодні" раніше писали, які податки хочуть повернути, і розповідали, чого очікувати українцям найближчим часом.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,60 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде з зарплатами?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
Ціна питання
Скільки коштує оренда житла в Іспанії?
Відповідь
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20966.98

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1103.07

Litecoin (LTC)

45.07

Ripple (XRP)

0.31

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти