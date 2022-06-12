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Податки на житло змінили: що дозволили і скільки доведеться платити через 2 роки

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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12 червня, 12:25
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Розповідаємо, як під час повномасштабної війни з Росією в Україні змінили податки на нерухомість
Що буде з податками на нерухомість
Що буде з податками на нерухомість / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну сплату податків на нерухомість для людей скасували фактично на 2 роки. Так, платити за житло та інші приміщення не потрібно за 2021 та 2022 роки.

"Сьогодні" розповідає, які саме умови діють зараз щодо цього податку і скільки ми платитимемо вже у 2023 році.

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Зміни є і для фізосіб, і для юросіб

У Законі України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану" від 24.03.2022 р. № 2142-ІХ ідеться про такі правила:

  • за 2021 та 2022 звітні роки не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, за об'єкти житлової нерухомості (у тому числі їх частки), які перебувають у власності фізичних осіб. Тобто платити не потрібно до 1 липня 2023 року;
  • також не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, за об'єкти житлової нерухомості (у тому числі їх частки), які перебувають у власності юридичних осіб. Для них це спрощення діє з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року;
  • крім того, не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, за об'єкти нежитлової нерухомості (у т. ч. їх частки), що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан.

Важливо, що такі зміни стосуються тих об'єктів нерухомості, які розташовані на територіях, де ведуться чи велися бойові дії, або на тимчасово окупованих Росією територіях. Також нові норми стосуються об'єктів житлової нерухомості, які розташовані на території, що стала непридатною для проживання через війну.

Скільки доведеться платити у 2023 році

Податок за нерухомість стягується з власників, чиє житло чи приміщення перевищує певну встановлену норму. Згідно зі статтею 266 Податкового кодексу України, платити доведеться за кожен "зайвий" квадратний метр у такому випадку:

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  • якщо площа квартири перевищує 60 кв. м;
  • площа житлового будинку перевищує 120 кв. м;
  • площа різних типів об'єктів нерухомості перевищує 180 кв. м.

Тобто якщо квартира буде площею 67 кв. м, то сплатити доведеться за 7 кв. м.

Як пояснювали раніше у Податковій службі, ставку податку на нерухомість встановлюють місцеві ради, і вона залежить від типу об'єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної зарплати, чинної на 1 січня звітного року. Водночас вона не може перевищувати 1,5% за 1 кв. м.

"Оскільки у 2022 році податок нараховується за звітний 2021 рік, то ставка податку розраховується виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2021, яка становила 6000 гривень (таким чином, максимальна ставка за квадратний метр не може перевищувати 90,0 грн (6000 * 1,5%)", – такими були розрахунки до початку повномасштабної війни.

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Тому після скасування норми про несплату податків під час війни сума, яку українці платитимуть за "зайві" квадратні метри, залежатиме від мінімальної зарплати та рішення місцевих рад.

В Україні прогнозують дефіцит готового житла

Раніше ми розповідали, що серед основних факторів, які руйнують ринок нерухомості в Україні, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов назвав таке:

  • зупинку багатьох будівництв;
  • велику кількість знищених будинків;
  • міграційні процеси;
  • зростання вартості будівельних матеріалів;
  • дефіцит робочої сили.

Експерт також пояснив, що чекає на забудовників та покупців житла після того, як Нацбанк підвищив облікову ставку. Ми також розповідали, де і для чого українці знімають житло на короткий термін.

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