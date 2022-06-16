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Некоторых украинцев освободят от еще одного налога – кто сможет не платить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 июня, 17:59
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Рассказываем, для кого из украинцев могут вот вот отменить популярный налог
Некоторым украинцам могут отменить зарплатный налог
Некоторым украинцам могут отменить зарплатный налог / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал нардепам Верховной Рады принять законопроект, который предусматривает отмену военного сбора для украинских военнослужащих и некоторых чиновников.

Об этом сообщил глава комитета Данил Гетманцев в своем Telegram-канале.

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Проект закона №7432 предполагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины, в частности, освободить от уплаты так называемого зарплатного налога таких людей:

  • военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы;
  • лиц рядового, начальствующего состава, работников Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований и других лиц, участвующих в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.

"По своей сущности военный сбор был введен именно для обеспечения, в том числе тех военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Поэтому уплата ими военного сбора несправедлива", – пишет Гетманцев.

Однако политик подчеркивает, что такие льготы для военных предлагают ввести только до окончания военного положения в Украине.

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Налоги на недвижимость

Война изменила правила в этой сфере и украинцам фактически отменили уплату налогов на недвижимость на 2 года. Так, платить за жилье и другие помещения не нужно за 2021 и 2022 годы.

Изменения коснуться как физлиц, так и юридических лиц, но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

О том, за какие объекты на самом деле можно не платить, читайте в нашем материале.

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"Сегодня" ранее писали, какие налоги хотят вернуть и рассказывали, чего ждать украинцам в ближайшее время.

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