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В Україні повернуть податки та мита: кого торкнуться зміни

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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30 травня, 18:18
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Про підвищення податків в Україні поки не йдеться
В Україні повертають ПДВ, але не збільшують податки
В Україні повертають ПДВ, але не збільшують податки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні повернуть податок на додану вартість (ПДВ) та мита на імпортні товари, в тому числі і на автомобілі з 1 липня. Відповідний законопроект підтримали Кабінет міністрів.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради України.

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Так, проектом закону 7418, підписаний прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

  • на товари, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
  • на транспортні засоби, що ввозяться громадянами.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що бюджет України залишився без 13 млрд грн внаслідок звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ.

Проте, автори ініціативи пропонують звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).

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Що буде з економікою, якщо війна з Росією затягнеться?

Стан української економіки цілком і повністю залежить від тривалості війни з Росією.

Якщо бойові дії з агресором будуть затяжними, ВВП нашої країни 2022 року знизиться на 39%, вважає керівник Dragon Capital Томаш Фіала.

Якщо ж Росія раптом вирішить припинити війну в Україні та виведе свої бандформування з нашої території, це позитивно позначиться і на економіці країни.

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Раніше ми розповідали, як українську економіку в умовах війни оцінюють у МВФ, і писали, що відбуватиметься з економікою України після великої війни з РФ.

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