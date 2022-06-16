Українські переселенці зобовʼязані сплачувати податки в Польщі — хто та яку суму

Розповідаємо, кому з українських переселенців доведеться сплачувати податки в Польщі

В українців є можливість уникнути оподаткування / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало українських переселенців, що з початку війни тимчасово переїхали до Польщі, одночасно продовжуючи працювати чи залишатися чинним ФОПом в Україні, зобовʼязані сплачувати податки в країні свого перебування.

Про це розповіла податкова консультантка в ІТ та СЕО Finevolution Poland/Ukraine Наталія Гайкалова в інтервʼю ukrayina.pl.

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За її словами, ви повинні сплачувати податки в Польщі, якщо потрапили в категорію податкового резидента, а саме особи, яка має центр життєвих інтересів на території Польщі та/або проживає на її території понад 183 дні у податковому році, що дорівнює календарному.

"Не відіграє ролі, особа – тимчасовий переселенець чи перебуває у Польщі з інших обставин", — сказала податкова консультантка.

Українські ФОПи та податки в Польщі

Як стверджує Наталія Гайкалова, між Польщею та Україною діє Конвенція про уникнення подвійного оподаткування. У ній вирішується питання визнання податкового резидентства:

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Якщо ФОП перебуває на території Польщі менш ніж 183 дні, то проблем з визначенням місця його постійного проживання не має виникати – ФОП може сплачувати податки в Україні. Якщо ФОП перебуває на території Польщі більш ніж 183 дні, то йому потрібно буде доводити, що центр його життєвих інтересів саме в Україні. Для цього придатні, наприклад, такі аргументи, як: місце проживання інших членів сім'ї, місце реєстрації підприємницької діяльності, місце розміщення житла тощо.

Які доходи оподатковуються та чи можна цього уникнути

Загалом, ФОП повинен декларувати всі свої доходи і сплачувати з них податок на доходи фізичних осіб.

Однак деякими пунктами Конвенції про уникнення подвійного оподаткування можна скористатися і зарахувати сплачений податок в Україні, зменшивши собі податок у Польщі.

Проблема може виникнути в тому, що, наприклад, в Україні це єдиний податок, а в Польщі — податок на доходи фізичних осіб.

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"Тому на практиці можуть бути проблеми через різні типи податків. Поки що у нас, на жаль, немає релевантного досвіду підтвердити, що можна буде таким чином зарахувати податки у Польщі, сплачені в Україні", — зауважила податкова консультантка.

Соціальна допомога у Варшаві

У Варшаві відкрили Free Ukraine Store — соціальний магазин, де можна отримати одяг та інші необхідні речі, які українцям привозять мешканці Рембертова.

Магазин відкрили в столиці у торговельному центрі CityMarket на вулиці Поціскова, 4. У ньому українці зможуть отримати безкоштовно одяг, іграшки для дітей та необхідні речі для дому.

Зауважимо, що проєкт створила група жінок, які на початку червня обʼєдналися у місцевій групі у Facebook.

Раніше ми писали, що українцям, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торговельної мережі Biedronka для покупок.

Також ми розповідали все про життя в Польщі: вартість продуктів, харчування, житла.