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Бюджет більше не витримає: що буде з податками в Україні найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 травня, 10:01
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Розповідаємо, як уряд планує заповнювати дірку у державному бюджеті
В Україні можуть повернути деякі податки
В Україні можуть повернути деякі податки / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні не планують поки що збільшувати розмір податків, але розглядають можливість повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізне мито.

Про це розповів Міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

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За словами політика, зараз влада спрямовує зусилля на відновлення нормальної роботи податкової та митної системи, щоб збалансувати бюджет.

"Ми не передбачаємо збільшення податків, не передбачаємо жорстких умов їх сплати. Наразі йдеться лише про повернення ставок ПДВ на імпорт та ввізне мита, оскільки це допоможе підтримати український бізнес", – сказав Марченко.

Також міністр наголосив, що Україна не зможе вічно позичати гроші у партнерів, тому повернути податки доведеться обов'язково, зокрема, на утримання армії.

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Податкова готує перевірки

Незважаючи на війну, деяких підприємців все ж таки можуть перевіряти правоохоронці.

Відповідно до закону, Державна Податкова служба забезпечує контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах:

  • торгівлі;
  • ресторанного господарства;
  • послуг.

Контролюватимуть цих бізнесменів шляхом перевірок. Насамперед прийдуть до тих, на кого є скарги споживачів.

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Наприклад, про відмову підприємцями у проведенні розрахунків за придбані товари платіжною карткою, а також незастосування РРО, продаж підакцизної продукції та алкоголю у разі заборони на його реалізацію в регіоні.

"Сьогодні" раніше писали, з ким Україна розірвала договір про подвійне оподаткування та розповідали, скільки сервіс продажу еротичних фото OnlyFans сплатив податків до держбюджету.

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