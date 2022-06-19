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"Нафтогаз" озвучил новый тариф, а 20 банков оказались на грани банкротства – главное о деньгах за неделю

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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19 июня, 19:16
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Вспоминаем важнейшие новости в сфере экономики за уходящую неделю
Коротко о главных новостях недели
Коротко о главных новостях недели / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Два десятка банков могут обанкротиться, а курс доллара непрерывно колеблется. В то же время "Нафтогаз" озвучил тариф на голубое топливо, а некоторых украинцев могут освободить от уплаты налога.

Редакция Сегодня подготовила подборку важных новостей за неделю, с 13 по 17 июня, которые вы могли пропустить.

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Банки на грани банкротства

НБУ резко повысил уровень учетной ставки до 25%, чтобы привлечь средства в банковский сектор. Но слишком резкие движения могут привести к банкопаду в Украине. По словам аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орищака, Национальный банк прибег к экстренному мероприятию, поскольку банки оказались на грани падения.

По словам аналитика, в Ассоциации украинских банков ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам на уровне 27% считают трамплином к банкротству для 20 банков.

"Мы можем ожидать, что для гривни это в любом случае обернется падением, поскольку мы неизбежно приближаемся к дефолту. И те, кто сейчас кладут деньги в банк под более высокий процент, рискуют потерять их. Прежде чем класть деньги – попробуйте взять кредит", – подчеркнул аналитик.

Как лучше хранить сбережения?

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что украинцам следует делать с валютой, учитывая ситуацию на валютном рынке и курсом доллара в стране. Многие готовятся к тому, что НБУ отпустит официальный курс и произойдут кардинальные перемены.

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По словам Алексея Куща, лучше всего хранить в гривнах три месячных дохода семьи. Остальное не лишнее будет перевести в доллары. В то же время от слишком резких шагов следует удержаться и не выводить все свои накопления в валюту.

"Нефтегаз" озвучил тарифы

Компания "Нефтегаз" начала обслуживать почти 9 млн украинцев – поставщик "последней надежды" теперь отвечает и за потребителей из 15 областей, которые имели контракты с облгазами. Для всех клиентов автоматически переоформили контракты и установили годовой план "Фиксированный", предусматривающий тариф на газ на уровне 7,96 грн за кубометр с НДС, но без учета стоимости транспортировки.

Некоторых украинцев освободят от налога

В парламенте было предложено отменить военный сбор для украинских военнослужащих и некоторых чиновников. По словам главы налогового комитета Данила Гетманцева, проект закона №7432 предусматривает освобождение от уплаты зарплатного налога:

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  • военнослужащих ВСУ;
  • Нацгвардии;
  • СБУ;
  • Госпогранслужбы;
  • работников МВД;
  • Управление госохраны;
  • Госспецсвязи;
  • других военных формирований, защищающих государство от злости РФ.

В то же время, такие льготы должны ввести только до окончания военного положения в Украине.

Популярное топливо подешевело

В сетях некоторых АЗС по Украине снизили стоимость автогаза. За неделю с 10 по 17 июня топливо подешевело, в среднем на 3 грн за литр.

Ежедневный мониторинг цен от консалтинговой группы "А-95" показал, что самый большой скачок вниз сделали цены в днепропетровской сети VostokGaz – на 3 грн/л до 42,99 грн/л. Меньшую стоимость автогаза установили на заправках Укргаздобычи, Нефтека и RLS – в среднем на гривну за литр.

Уменьшение розничных цен на вид горючего обусловлено тем, что объемы его снабжения выросли, а спрос сбалансировался. Сейчас это единственный вид продукции на АЗС, за которым почти нет очередей.

В то же время, литр А-95+ продают, в среднем по 52 грн/л, обычный А-95 – по 50,77 грн. Средняя цена на дизель составляет 56,62 грн./л.

"Сегодня" раньше рассказывали о главных июльских нововведениях, которые ждут украинцев, а также писали, на какие специальности будет спрос в Украине после войны

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