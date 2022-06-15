"Нафтогаз" озвучив тарифи – скільки платитимуть українці за блакитне паливо

Газопостачальна компанія обслуговує майже 9 мільйонів громадян в Україні

Стало відомо, скільки платитимуть за газ нові клієнти "Нафтогазу" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від 1 травня компанія "Нафтогаз" подає ресурс до 8,8 мільйонів українців за ціною 7,96 гривень.

Як повідомили у пресслужбі компанії, "Нафтогаз" став постачальником "останньої надії" для мільйонів громадян після того, як облгази в 15 областях України втратили можливість працювати.

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Нових користувачів підключили до річного тарифного плану "Фіксований", тариф за яким становить 7,96 грн/кубометр із ПДВ, без вартості транспортування. У компанії переконують, що це одна з найвигідніших цін на ринку.

Мовиться про споживачів, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом "Тві Газзбут" (104.ua) та ТОВ "Одесагаз-Постачання".

"Відповідне рішення ухвалив Оператор ГТС України та Міністерство енергетики", – зазначили в "Нафтогазі".

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За інформацією компанії, усіх споживачів переведуть на нові договори автоматично. Отримати рахунок за спожитий газ у травні можна:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook;

Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Оплата за газ

Розраховуватися за спожитий газ українці будуть у встановлений спосіб. За ресурс, отриманий до 30 квітня 2022 року слід заплатити попередньому постачальнику.

За отриманий газ після 1 травня розрахунки відбуватимуться уже з компанією "Нафтогаз України". Це стосується споживачів у таких областях:

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Вінницькій;

Волинській;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Закарпатській;

Запорізькій;

Івано-Франківській;

Київській;

Львівській;

Миколаївській;

Одеській;

Рівненській;

Сумській;

Харківській;

Хмельницькій;

Чернівецькій;

Чернігівській.

Здійснити оплату за платіжками можна онлайн (в особистому кабінеті на my.gas.ua, у чатботах компанії у Viber, Telegram та Facebook, через сайти й мобільні додатки банків, за допомогою платіжних систем Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay), а також офлайн у платіжних терміналах самообслуговування, відділеннях банків, Укрпошти чи "Нової пошти".

"Остання надія" для українців

На початку червня в "Нафтогазі" анонсували переведення громадян, які користувалися послугами облгазів у 15 областях, на свої стандартні тарифи. Ціна блакитного палива буде встановлена на рівні 7,96 грн/кубометр.

Компанія стала постачальником газу останньої надії. Зазвичай ПОН призначають для споживачів, якщо ті залишилися без обслуговування у результаті банкрутства, закінчення ліцензії в компанії тощо. Із 2015 року таку роль виконує "Нафтогаз України".

Попередні постачальники більше не можуть обслуговувати споживачів, оскільки їхні активи арештували. Кабмін передав їх в управління "Чорноморнафтогазу", щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Оператори міських та обласних газорозподільних систем фігурують у справі зі завданням збитків держбюджету на 1,4 млрд грн.

У червні 2021 року працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему, в якій Міненерго безоплатно передало газорозподільні системи у користування приватним операторам.

"Сьогодні" раніше розповідали, що "Нафтогаз" має намір відкрити національну мережу заправок, де пальне продаватимуть за нижчими цінами. Уряд також встановив пільгову ціну на газ для постачальників води.