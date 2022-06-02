Ціни на пальне чекає на переворот? Що буде після відкриття заправок "Нафтогазу"

Розповідаємо, у чому перевага "Нафтогазу" перед іншими заправними станціями

"Нафтогаз" зможе продавати пальне за вигіднішою ціною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія "Нафтогаз" зможе закуповувати бензин за вигіднішою ціною за рахунок опту для своєї мережі АЗС, яку збирається створити. Але літр бензину А-95 при цьому не може коштувати менше 40 грн за літр.

Про це розповів головний редактор видання "Нафторинок" Олександр Сіренко виданню UBR.

Реклама

За словами Сіренка, Нафтогаз має перевагу у вигляді значного фінансового ресурсу і компанія може забронювати танкер у 30 тис. тонн і додати до ціни, умовно, лише 2 долари на тонну.

Тому після початку роботи національної мережі АЗС "Нафтогаз" може почати реалізовувати паливо значно дешевше сучасних цін.

Також ситуація може відрізнятися залежно від регіону. Експерти вважають, що спрогнозуватиме, скільки коштуватиме бензин і коли вдасться подолати дефіцит – складно.

Реклама

"Я не можу прив'язатися до цифр. Ціна буде ринковою. Тут питання навіть не в курсі долара, це питання про те, скільки це коштуватиме Європі, скільки коштуватиме доставка. Сьогодні це 52, завтра може бути 48, потім 53 грн", – Заявляє керуючий директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський.

"Нафтогаз" створить свою мережу АЗС

Раніше ми розповідали, що для цього НАК віддадуть близько 130-140 заправок, які раніше належали російським активам

На даний момент йде юридичний процес їх передачі, який займе певний час.

Реклама

Радник голови правління Олексій Рябчин зазначив, що участь держави зазвичай має зменшуватися, але у нинішній ситуації недобросовісної конкуренції було ухвалено рішення про створення національної мережі заправок.

"Сьогодні" раніше писали, що ще передадуть "Нафтогазу" та розповідали, для кого компанія встановила пільговий тариф на блакитне паливо на два місяці.