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Цены на топливо ждет переворот? Что будет после открытия заправок "Нафтогаза"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 11:59
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Рассказываем, в чем преимущество "Нафтогаза" перед другими заправочными станциями
"Нафтогаз" сможет продавать топливо по более выгодной цене
"Нафтогаз" сможет продавать топливо по более выгодной цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания "Нафтогаз" сможет закупать бензин по более выгодной цене за счет опта для своей сети АЗС, которую собирается создать. Но литр бензина А-95 при этом не может стоить меньше, чем 40 грн за литр.

Об этом рассказал главный редактор издания "Нефтерынок" Александр Сиренко изданию UBR.

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По словам Сиренко, у "Нафтогаза" есть преимущество в виде значительного финансового ресурса и компания может забронировать танкер в 30 тыс. тонн и добавить к цене, условно, всего лишь 2 доллара на тонну.

Поэтому, после начала работы национальной сети АЗС, "Нафтогаз" может начать реализовывать топливо значительно дешевле нынешних цен.

Также ситуация может может отличаться в зависимости от региона. Эксперты считают, что спрогнозировать, сколько будет стоить бензин и когда удастся преодолеть дефицит – сложно.

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"Я не могу привязаться к цифрам. Цена будет рыночной. Здесь вопрос даже не в курсе доллара, это вопрос о том, сколько это будет стоить Европе, сколько будет стоить доставка. Сегодня это 52, завтра может быть 48, затем 53 грн", – заявляет управляющий директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский.

"Нафтогаз" создаст свою сеть АЗС

Ранее мы рассказывали, что для этого НАКу отдадут около 130-140 заправок, ранее принадлежавших российским активам.

На данный момент идет юридический процесс их передачи, который займет определенное время.

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Советник главы правления Алексей Рябчин отметил, что участие государства обычно должно уменьшаться, но в нынешней ситуации недобросовестной конкуренции, было принято решение о создании национальной сети заправок.

"Сегодня" ранее писали, что еще передадут "Нафтогазу" и рассказывали, для кого компания установила льготный тариф на голубое топливо на два месяца.

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