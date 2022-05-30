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"Нафтогазу" отдадут чужие заправки – какие сети АЗС ликвидируют

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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30 мая, 12:50
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Советник главы правления "Нафтогаза" Алексей Рябчин рассказал, как будут создавать национальную сеть АЗС
Стало известно, чьи заправки "отберет" "Нафтогаз"
Стало известно, чьи заправки "отберет" "Нафтогаз" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сейчас в Украине идет юридический процесс передачи "Нафтогазу" автозаправочных станций из российских активов для создания национальной сети АЗС.

Об этом заявил советник главы правления "Нафтогаза" Алексей Рябчин в эфире телемарафона.

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По его словам, сейчас в процессе передачи около 130-140 заправок, ранее принадлежавших российским активам.

"Это юридический процесс, который займет время. Действительно, президент поставил задачу "Нафтогазу", чтобы мы создали конкуренцию на рынке", – сказал Рябчин.

Советник главы правления НАКа отметил, что участие государства обычно должно уменьшаться, однако сейчас, в ситуации недобросовестной конкуренции, было принято решение о создании национальной сети заправок.

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"Когда мы видим, каким образом возросла стоимость горючего, и что операторы не справлялись с той логистикой, была задача создать некий "хребет" АЗС, которые смогут помочь рынку развиваться. Поэтому ждем окончательную передачу этих АЗС в "Нафтогаз"", – добавил он. .

Венгрия меняет правила на АЗС

Украинцам за границей на собственном авто придется дороже платить за то, чтобы заправлять машину, из-за политики Венгрии.

С осени 2021 года венгерские власти "заморозили" цены на топливо на уровне 480 форинтов/л (около 40 грн). Однако с 27 мая по такой цене смогут заправляться только венгерские водители, а те, кто ездит на иностранных номерах, будут вынуждены платить рыночную стоимость.

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Представители местных властей заявили, что таким образом хотят избавиться от так называемого "бензинового туризма".

"Сегодня" раньше писали, какое правило отменят для водителей уже летом и рассказывали, поднимет ли "Нафтогаз" тарифы на голубое топливо для украинцев.

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