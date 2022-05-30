"Нафтогазу" віддадуть чужі заправки – які мережі АЗС ліквідують

Радник голови правління "Нафтогазу" Олексій Рябчин розповів, як будуть створювати національну мережу АЗС

Стало відомо, чиї заправки "відбере" "Нафтогаз" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наразі в Україні триває юридичний процес передачі "Нафтогазу" автозаправних станцій із російських активів для створення національної мережі АЗС.

Про це заявив радник голови правління "Нафтогазу" Олексій Рябчин в ефірі телемарафону.

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За його словами, наразі у процесі передачі близько 130-140 заправок, які раніше належали російським активам.

"Це юридичний процес, який займе певний час. Дійсно, президент поставив завдання "Нафтогазу", щоб ми створили конкуренцію на ринку", – сказав Рябчин.

Радник голови правління НАКу зазначив, що доля держави зазвичай має зменшуватися, однак наразі, у ситуації недобросовісної конкуренції, було прийнято рішення про створення національної мережі заправок.

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"Коли ми бачимо, яким чином зросла вартість пального, і що оператори не справлялись з тією логістикою, було завдання створити такий собі "хребет" АЗС, які зможуть допомогти ринку розвиватися. Тому чекаємо остаточну передачу цих АЗС до "Нафтогазу", – додав він.

Угорщина змінює правила на АЗС

Українцям за кордоном на власному авто доведеться дорожче платити за те, щоб заправляти машини, зокрема – через політику Угорщини.

З осені 2021 року угорська влада "заморозила" ціни на пальне на рівні 480 форинтів/л (майже 40 грн). Однак з 27 травня за такою ціною зможуть заправлятись лише угорські водії, а для тих, хто їздить на іноземних номерах, будуть вимушені платити ринкову вартість.

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Представники місцевої влади заявили, що таким чином хочуть позбутися так званого "бензинового туризму".

"Сьогодні" раніше писали, яке правило скасують для водіїв вже влітку і розповідали, чи підніме "Нафтогаз" тарифи на блакитне паливо для українців.