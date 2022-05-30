Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

"Нафтогазу" віддадуть чужі заправки – які мережі АЗС ліквідують

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 травня, 12:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радник голови правління "Нафтогазу" Олексій Рябчин розповів, як будуть створювати національну мережу АЗС
Стало відомо, чиї заправки "відбере" "Нафтогаз"
Стало відомо, чиї заправки "відбере" "Нафтогаз" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наразі в Україні триває юридичний процес передачі "Нафтогазу" автозаправних станцій із російських активів для створення національної мережі АЗС.

Про це заявив радник голови правління "Нафтогазу" Олексій Рябчин в ефірі телемарафону.

Реклама

За його словами, наразі у процесі передачі близько 130-140 заправок, які раніше належали російським активам.

"Це юридичний процес, який займе певний час. Дійсно, президент поставив завдання "Нафтогазу", щоб ми створили конкуренцію на ринку", – сказав Рябчин.

Радник голови правління НАКу зазначив, що доля держави зазвичай має зменшуватися, однак наразі, у ситуації недобросовісної конкуренції, було прийнято рішення про створення національної мережі заправок.

Реклама

"Коли ми бачимо, яким чином зросла вартість пального, і що оператори не справлялись з тією логістикою, було завдання створити такий собі "хребет" АЗС, які зможуть допомогти ринку розвиватися. Тому чекаємо остаточну передачу цих АЗС до "Нафтогазу", – додав він.

Угорщина змінює правила на АЗС

Українцям за кордоном на власному авто доведеться дорожче платити за те, щоб заправляти машини, зокрема – через політику Угорщини.

З осені 2021 року угорська влада "заморозила" ціни на пальне на рівні 480 форинтів/л (майже 40 грн). Однак з 27 травня за такою ціною зможуть заправлятись лише угорські водії, а для тих, хто їздить на іноземних номерах, будуть вимушені платити ринкову вартість.

Реклама

Представники місцевої влади заявили, що таким чином хочуть позбутися так званого "бензинового туризму".

"Сьогодні" раніше писали, яке правило скасують для водіїв вже влітку і розповідали, чи підніме "Нафтогаз" тарифи на блакитне паливо для українців.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Що буде із доларом?
Дізнатися!
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30711.19

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

1906.56

Litecoin (LTC)

66.67

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти