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Правило скасували: що водії зможуть робити вже влітку

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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27 травня, 10:19
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Розповідаємо, що буде дозволено робити водіям усіх транспортних засобів
Нове правило для водіїв діятиме з липня
Нове правило для водіїв діятиме з липня / Фото: Колаж: Сьогодні,

Під час воєнного стану в Україні для водіїв скасовують, повертають та вводять нові правила. Нещодавно за порушення габаритно-вагових норм знову почали штрафувати. А тепер Кабмін ухвалив нову постанову щодо платних номерних знаків.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, тепер їх можуть встановлювати всі водії.

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Що змінилося

Постанова Кабміну "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів" набрала чинності 24 травня.

Згідно з нею з 24 липня платні номерні знаки можна буде встановлювати на всі транспортні засоби. Зараз їх можна встановити лише на легкові автомобілі.

Щоб перевірити вартість такого номерного знаку, можна скористатися послугою на сайті Головного сервісного центру МВС.

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Так, найдешевший знак із певною комбінацією цифр коштуватиме 4 800 грн. Наприклад, знак із чотирьох цифр, три з яких одинакові та розташовані поспіль, буде коштувати 12 000 грн. Найдорожчі комбінації коштуватимуть до 36 000 грн.

Постановою передбачені і інші зміни

Раніше ми писали, що з 24 липня водійські права видаватимуть по-новому. Загалом кандидатам у водії потрібно буде зробити п'ять кроків, щоб отримати права:

  • прослухати теоретичний курс в автошколі й отримати свідоцтво зі строком дії 1 рік;
  • скласти теоретичний екзамен у сервісному центрі МВС;
  • пройти практичну підготовку в автошколі;
  • скласти екзамен в автошколі та отримати свідоцтво з терміном дії 2 роки;
  • скласти практичний екзамен у сервісному центрі МВС і отримати посвідчення водія.

АЗС оновлюють ліміти на пальне

"Сьогодні" вже писали, що про нові правила на своїх заправках під час бензинової кризи повідомила мережа UPG. Заправити одне авто на цій АЗС можна один раз на добу.

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За готівку, банківську картку, Скриньку, паливну картку (грошовий гаманець для юридичних осіб і ФОП) можна придбати:

  • 40 літрів upg95;
  • та 40 літрів upgДП у легковий транспорт, і 100 літрів у великогабаритний.

Онлайн Скринькою, талонами, паливною карткою (літровий гаманець для юридичних осіб і ФОП) можна придбати:

  • 40 літрів А-95;
  • та 40 літрів euroДП у легковий транспорт, і 100 літрів у великогабаритний.

На автогаз обмежень немає. Однак зовсім не продають пальне у каністри.

Крім того, ми розповідали, на скільки подорожчав автогаз, і про яку шахрайську схему мережа WOG попередила своїх клієнтів.

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