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"Остання надія" для українців: у 15 областях змінять постачальника газу

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 13:55
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Місцеві облгази не можуть виконувати свої функції, тому замість них призначать іншого постачальника
У 15 областях за газ відповідатиме "постачальник останньої надії"
У 15 областях за газ відповідатиме "постачальник останньої надії" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Із 1 червня облгази в 15 областях України втратили можливість працювати, тому замість них українцям постачатиме блакитне паливо інша компанія.

Як повідомили у пресслужбі "Натогазу України", із червня вони стали постачальником "останньої надії" для 8,8 млн українських домогосподарств.

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Зміни стосуються клієнтів газопостачальних компаній у таких областях:

  • Вінницькій;
  • Волинській;
  • Дніпропетровській;
  • Житомирській;
  • Закарпатській;
  • Запорізькій;
  • Івано-Франківській;
  • Київській;
  • Львівській;
  • Миколаївській;
  • Рівненській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Хмельницькій;
  • Чернігівській.

Найближчим часом українців, які користувалися послугами місцевих облгазів, переведуть на стандартні контракти з "Нафтогазом". Ціна блакитного палива для них становитиме 7,96 грн/куб. м з ПДВ.

Зазначимо, що постачальника газу останньої надії (ПОН) призначають для споживачів, якщо ті залишилися без обслуговування у результаті банкрутства, закінчення ліцензії в компанії тощо. Із 2015 року роль "останньої надії" для українців виконує компанія "Нафтогаз".

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Що сталося з облгазами?

Наприкінці травня Кабінет Міністрів доручив передати в управління "Чорноморнафтогаз" раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем. У такий спосіб запобігли виникненню надзвичайних ситуацій.

Раніше Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права на 26 обласних та міських операторів ГРС.

Пояснили це тим, що у червні 2021 року працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему, в якій Міненерго безоплатно передало газорозподільні системи у користування приватним операторам. Держбюджет зазнав збитків на 1,4 млрд грн.

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Водночас "Нафтогаз" має намір відкрити національну мережу заправок, де пальне продаватимуть за нижчими цінами. Уряд також встановив пільгову ціну на газ для постачальників води.

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