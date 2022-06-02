"Последняя надежда" для украинцев: в 15 областях изменят поставщика газа

Местные облгазы не могут выполнять свои функции, поэтому вместо них назначат другого поставщика

В 15 областях за газ будет отвечать "поставщик последней надежды" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 1 июня облгазы в 15 областях Украины потеряли возможность работать, поэтому вместо них украинцам будет поставлять голубое топливо другая компания.

Как сообщили в прессслужбе "Нотогаза Украины", с июня они стали поставщиком последней надежды для 8,8 млн украинских домохозяйств.

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Изменения касаются клиентов газоснабжающих компаний в следующих областях:

Винницкой;

Волынский;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Запорожской;

Ивано-Франковский;

Киевской;

Львовской;

Николаевской;

Ровенской;

Сумской;

Харьковской;

Хмельницкий;

Черниговский.

В ближайшее время украинцев, которые пользовались услугами местных облгазов, переведут на стандартные контракты с "Нефтегазом". Цена голубого топлива для них составит 7,96 грн/куб. м с НДС.

Отметим, что поставщик газа последней надежды (ПОН) назначают для потребителей, если те остались без обслуживания в результате банкротства, окончания лицензии в компании и т.д. С 2015 года роль "последней надежды" для украинцев исполняет компания "Нефтегаз".

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Что случилось с облгазами?

В конце мая Кабинет Министров поручил передать в управление "Черноморнефтегаз" ранее арестованные активы операторов газораспределительных систем. Таким образом предотвратили возникновение чрезвычайных ситуаций.

Ранее Печерский суд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) корпоративные права на 26 областных и городских операторов ГРС.

Объяснили это тем, что в июне 2021 года работники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему, в которой Минэнерго безвозмездно передало газораспределительные системы в пользование частным операторам. Госбюджет понес убытки на 1,4 млрд грн.

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В то же время "Нафтогаз" намерен открыть национальную сеть заправок, где горючее будут продавать по более низким ценам. Правительство также установило льготную цену на газ для поставщиков воды.