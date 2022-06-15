Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Евродесант едет в Киев Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

"Нафтогаз" озвучил тарифы – сколько будут платить украинцы за голубое топливо

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 июня, 18:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Газоснабжающая компания обслуживает около 9 миллионов граждан в Украине
Стало известно, сколько будут платить за газ новые клиенты "Нафтогаза"
Стало известно, сколько будут платить за газ новые клиенты "Нафтогаза" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 мая компания "Нафтогаз" представляет ресурс 8,8 миллионам украинцев по цене 7,96 гривни.

Как сообщили в пресс-службе компании, "Нафтогаз" стал поставщиком "последней надежды" для миллионов граждан после того, как облгазы в 15 областях Украины потеряли возможность работать.

Реклама

Новых пользователей подключили к годовому тарифному плану "Фиксированный", тариф по которому составляет 7,96 грн/кубометр с НДС, без стоимости транспортировки. В компании утверждают, что это одна из самых выгодных цен на рынке.

Речь идет о потребителях, которые раньше получали природный газ от 17 поставщиков под брендом "Твой Газсбыт" (104.ua) и ООО "Одессагаз-Снабжение".

"Соответствующее решение принял Оператор ГТС Украины и Министерство энергетики", – отметили в "Нафтогазе".

Реклама

По информации компании, всех потребителей переведут на новые договора автоматически. Получить счет за потребленный газ в мае можно:

  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook;
  • Укрпочтой после 20 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Оплата за газ

Рассчитываться за потребленный газ украинцы будут установленным способом. За ресурс, полученный до 30 апреля 2022 года, следует заплатить предыдущему поставщику.

За полученный газ после 1 мая расчеты будут производиться уже с компанией "Нафтогаз Украины". Это касается потребителей в следующих областях:

Реклама
  • Винницкой;
  • Волынский;
  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Закарпатской;
  • Запорожской;
  • Ивано-Франковский;
  • Киевской;
  • Львовской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Ровенской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Хмельницкий;
  • Черновицкой;
  • Черниговский.

Осуществить оплату за платежками можно онлайн (в личном кабинете на my.gas.ua, в чатботах компании в Viber, Telegram и Facebook, через сайты и мобильные приложения банков, с помощью платежных систем Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay), а также офлайн в платежных терминалах самообслуживания, отделениях банков, Укрпочты или "Новой почте".

"Последняя надежда" для украинцев

В начале июня в "Нафтогазе" анонсировали перевод граждан, пользовавшихся услугами облгазов в 15 областях, на свои стандартные тарифы. Цена голубого топлива будет установлена на уровне 7,96 грн/кубометр.

Компания стала поставщиком газа последней надежды. Обычно ПОН назначают для потребителей, если они остались без обслуживания в результате банкротства, окончания лицензии в компании и т.д. С 2015 года такую роль исполняет "Нефтегаз Украины".

Предыдущие поставщики больше не могут обслуживать потребителей, поскольку их активы были арестованы. Кабмин передал их в управление "Черноморнефтегаза", чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Операторы городских и областных газораспределительных систем фигурируют в деле с нанесением ущерба госбюджету на 1,4 млрд грн.

В июне 2021 года работники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему, в которой Минэнерго безвозмездно передало газораспределительные системы в пользование частным операторам.

"Сегодня" ранее рассказывали, что "Нафтогаз" намерен открыть национальную сеть заправок, где горючее будут продавать по более низким ценам. Правительство также установило льготную цену на газ для поставщиков воды.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,57 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21285.28

Dogecoin (DOGE)

0.05

Ethereum (ETH)

1108.06

Litecoin (LTC)

44.63

Ripple (XRP)

0.31

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять