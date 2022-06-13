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Збанкрутують 20 банків? До чого готуватися українцям з новою обліковою ставкою

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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13 червня, 13:55
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Розповідаємо, які проблеми можуть виникнути у банків після того, як НБУ різко підвищив облікову ставку до 25%
Як банки можуть опинитися на межі банкрутства
Як банки можуть опинитися на межі банкрутства / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

На початку червня Національний банк України різко підвищив рівень облікової ставки з 10% до 25%. Це допоможе залучити кошти в банківський сектор та водночас може призвести до чергового банкопаду в країні.

Про це "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Під загрозою банкрутства 20 банків

Як пояснив експерт, через високий інфляційний тиск підвищення облікової ставки одразу до 25% не є нормою. Це екстрений захід, з допомогою якого в банківський сектор вдасться залучити гроші на короткостроковий період.

"Усі розуміють, що банківський сектор на межі падіння і потрібно підтримати його припливом грошових коштів. А раніше прибутковість була схожою за депозитами і ОВДП. Зараз прибутковість ОВДП буде нижчою за депозити. Але для банків залучення грошей під такий відсоток – наближення моменту їх падіння", – пояснив Орищак.

Експерт зазначив, що в Асоціації українських банків ставки рефінансування за довгостроковими та короткостроковими кредитами на рівні 27% вважають трампліном до банкрутства для 20 банків.

"Відповідно, ми можемо чекати, що для гривні це в будь-якому разі обернеться падінням, оскільки ми неминуче наближаємося до дефолту. І ті, хто зараз кладуть гроші в банк під вищий відсоток, ризикують втратити їх. Перш ніж класти гроші – спробуйте взяти кредит", – наголосив аналітик.

Орищак пояснив, що логіка в тому, що кредити видають ті банки, які впевнені в завтрашньому дні. Водночас фінустанови переважно видають зараз споживчі кредити, оскільки у людей закінчуються гроші, зникає робота, а нових джерел доходу не з'являється.

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"Відповідно, всю поточну ситуацію ми сприймаємо лише в негативному ключі як сигнал падіння гривні щодо долара США та зростання цін у країні", – підсумував Орищак.

Один банк вже збанкрутував

Раніше "Сьогодні" писали, що вперше з початку повномасштабної війни в Україні було визнано неплатоспроможним Мегабанк. НБУ аргументував це суттєвими порушеннями щодо оцінки кредитного ризику, інсайдерського кредитування та невиконання плану докапіталізації.

Водночас експерти кажуть, що остаточно долю банку вирішила війна, і це лише її перша жертва. Читайте, чому ліквідація Мегабанку може бути тривожним дзвіночком.

Ми також розповідали, що буде з кредитами в Україні після підняття облікової ставки та коли НБУ відпустить офіційний курс долара.

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