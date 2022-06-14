Жодних різких рухів: що робити з доларами в Україні найближчим часом

Експерт розповів, як правильно зберігати свої заощадження українцям прямо зараз

Українцям варто переводити у долари усі надлишки грошей / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Ситуація з курсом долара в Україні змінюється щохвилини. Багато хто готується до того, що НБУ ось-ось відпустить офіційний курс і відбудуться кардинальні зміни.

"Сьогодні" поспілкувалися з експертом та розповідають, що зараз робити з валютою українцям.

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Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, що схема зберігання заощаджень не повинна надто сильно змінюватися.

Тобто три місячні доходи сім'ї потрібно зберігати у гривнях, а решту, що залишиться, намагатиметься переводити в долари.

В той же час від різких кроків експерт радить утриматися. Не варто виводити всі свої накопичення та переводити їх у долари, незважаючи на те, що курс може зрости.

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"Я рекомендую тримісячний запас сім'ї зберігати у гривнях та всі надлишки, понад цю суму переводити в долари. У таких ситуаціях різкі рухи взагалі не потрібні, – констатував аналітик.

Коли долар може бути 40 грн?

Олексій Кущ вважає, що така ситуація можлива вже восени цього року, адже до курсу, який є зараз у найближчі півроку, може додатися ще 15% – девальвація.

Надалі долар навряд чи ослабне нижче 30 грн навіть після війни.

Чому таке зміцнення гривні було б навіть небажаним та шкідливим для економіки, експерт розповів у нашому матеріалі.

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"Сьогодні" раніше писали, коли ж Нацбанк вирішиться відпустити курс долара та розповідали, як у клієнтки ПриватБанку зникли всі гроші із валютного рахунку.