Долар стрімко котиться вниз: скільки коштує валюта на чорному ринку

Розповідаємо, скільки коштує долар у спекулянтів 14 червня

Скільки коштує долар 14 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара розпочав день 14 червня з невеликого підвищення, сягнувши позначки в 35,63/35,38 грн у продажі/купівлі відповідно, однак згодом змінив свій напрямок у бік падіння.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, станом на ранок вівторка, 14 червня, середній курс продажу становив 35,59 грн, а середній курс купівлі – 35,35 грн.

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, - 35,5 грн/дол., а найвищий – 36,1 грн/дол.

Динаміка курсу долара 14 червня / Фото: скріншот

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Що буде з курсом найближчі півроку?

Як розповів раніше в коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Кущ, до курсу, який є наразі, у найближчі півроку може додатися ще 15% – девальвація. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол. Кущ вважає абсолютно реальним.

І згодом гривня навряд чи зміцниться вище за 30 грн/дол, за словами економіста – це практично неможливо.

"Мало того, що це неможливо, це ще й не бажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.

Раніше ми розповідали, яку заміну долару та євро знайшли в Україні, а також писали, чому гривню чекає неминуче падіння.