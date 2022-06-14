Доллар стремительно катится вниз: сколько стоит валюта на черном рынке

Рассказываем, сколько стоит доллар у спекулянтов 14 июня

Сколько стоит доллар 14 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара начал день 14 июня с небольшого повышения, достигнув отметки в 35,63/35,38 грн в продаже/покупке соответственно, однако впоследствии изменил свое направление в сторону падения.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, по состоянию на утро вторника, 14 июня, средний курс продаж составлял 35,59 грн, а средний курс покупки – 35,35 грн.

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, – 35,5 грн/долл., а самый высокий – 36,1 грн/долл.

Динамика курса доллара 14 июня / Фото: скриншот

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Что будет с курсом в ближайшие полгода?

Как рассказал ранее в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, к настоящему курсу ближайшие полгода может добавиться еще 15% – девальвации. Осенью прыжок курса к 40 грн/долл. Кущ считает абсолютно реальным.

И в последствии гривня вряд ли укрепится выше 30 грн/долл, по словам экономиста – это уже практически невозможно.

"Мало того, что это невозможно, это еще и не желательно. Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – поясняет Кущ.

Ранее мы рассказывали, какую замену доллару и евро нашли в Украине, а также писали, почему гривню ждет неизбежное падение.