Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

В Украине нашли замену доллару и евро: чего ждать украинцам в ближайшее время

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июня, 12:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Топ-менеджеры Нацбанка рассказали, что в ближайшее время начнет вытеснять иностранные валюты
Украинцам готовят достойную замену иностранным валютам
Украинцам готовят достойную замену иностранным валютам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украину ждут кардинальные изменения в финансовой сфере. Доллару и евро уже нашли достойную замену.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает Today.ua.

Реклама

По его словам, гривня начнет вытеснять с рынка иностранные валюты, в частности, такие, как доллар и евро. Связано это в первую очередь с поднятием сразу в два с половиной раза учетной ставки со стороны Нацбанка. А ориентируясь на это, банки сумеют поднять проценты по депозитам.

Это в свою очередь сделает гривневые вклады популярнее депозитов в иностранной валюте, поскольку их доходность будет высокой. Конечно, доллар и евро никуда не исчезнут, но их востребованность значительно снизится, а доверие к гривне будет наоборот расти.

Кокуренция банков

Вдобавок к сказанному, конкуренция будет заставлять банки привлекать все больше и больше вкладчиков путем поднятия ставок по депозитам, что в свою очередь заставит украинцев держать свои сбережения в гривне.

Реклама

"Переориентация граждан на сбережения в гривне и сохранение возможности НБУ удерживать курсовую стабильность позволит Центробанку контролировать темпы роста цен", – сказал Сергей Николайчук.

Что будет с долларом на этой неделе?

В Украине в ближайшую неделю, с 6 по 12 июня, курс продажи доллара США будет колебаться в рамках 29,35-35 гривен. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал аналитик компании Центр биржевых технологий Максим Орыщак.

По его словам, есть несколько новостей, которые позволят курсу стабилизироваться в начале июня.

Реклама

Во-первых – это разрешение со стороны НБУ продавать валюту по любому курсу. Во-вторых, состоялось небывалое повышение учетной ставки финансового регулятора страны с 10% до 25%.

Раньше мы рассказывали, почему Ощадбанк не засчитывает международные переводы, а также писали, как ПриватБанк оставил клиента без заработной платы.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Цена вопроса
Сколько стоит готовый бизнес?
Ответ
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29637.66

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1769.83

Litecoin (LTC)

61.79

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять