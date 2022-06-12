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Выбросить на помойку? Какие доллары отказываются принимать обменники

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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12 июня, 13:29
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Рассказываем, какие долларовые купюры и почему могут не принять в обменниках в Украине
Некоторые доллары не подлежат обмену
Некоторые доллары не подлежат обмену / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чтобы обменять доллар, кассир в обменнике должен проверить его на подлинность. Однако для некоторых валют это невозможно.

В НБУ объяснили, какие именно купюры могут не принять и в чем причина.

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Дело не только в состоянии и виде купюр

Одна из причин, почему ваши деньги могут не принять кассиры, это их возраст. После 1996 года в США вошли в обращение долларовые купюры с новым дизайном и защитными элементами. Поэтому сегодня проверить на подлинность старые доллары очень тяжело.

Кроме того, некоторые доллары могут не принять, но отправить их на обмен. Так, банк может взять купюру и прислать банку-корреспонденту за границу. Услуга будет стоить от 10 до 30% номинала. На обмен могут отправить следующие купюры:

  • доллары, разорванные на куски и склеенные;
  • те, которые не сохранили признаков платежности (например, изменения в портрете, нет защитной ленты, есть надписи, мешающие определению признаков платежности банкноты и т.п.);
  • с измененным начальным цветом, обожженные или прожженные;
  • залиты полностью или в значительной степени краской, чернилами, жиром или другими веществами;
  • банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной центральным банком.

Также есть вариант, когда банк отправляет купюры на экспертизу в НБУ. Это делают в том случае, когда есть сомнения в подлинности денег. Такая услуга обойдется бесплатно.

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А вот доллары с незначительными изменениями могут принять. В частности, это касается таких денег:

  • на которых есть небольшие потертости;
  • небольшие надписи (площадь до 200 мм);
  • до трех пятен до 5 мм каждое;
  • надрывы до 3 мм;
  • прокол до 1 мм.

Как распознать фальшивые гривни

Ранее "Сегодня" рассказывали, что каждая гривня защищена почти двадцатью защитными элементами. Однако чтобы убедиться, что деньги настоящие, достаточно проверить несколько из них.

Сначала нужно проверить гривню на ощупь. Дальше нужно посмотреть на банкноту против света и посмотреть водяные знаки, микротекст ленты и сквозной элемент (совмещенное изображение).

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Также следует просмотреть определенные элементы под измененным углом наклона. Читайте наше подробное объяснение, как проверить, настоящие ли деньги.

Мы также рассказывали, что делать с поврежденными купюрами во время войны и что происходит с курсом доллара на черном рынке.

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