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Доллара ниже 30 грн не будет? Чего ждать от курса валют украинцам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 июня, 17:58
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Эксперт рассказал, чего ждать от курса доллара в Украине уже этой осенью
Что будет с курсом доллара в Украине
Что будет с курсом доллара в Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала войны наличный курс доллара ушел достаточно далеко за 30 грн, а в пиковые моменты даже подбирался к 40 грн.

"Сегодня" узнали у эксперта, ждать ли когда-нибудь украинцам курса доллара по 27-28 грн.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что сейчас о стабилизации ситуации говорить еще рано.

Но все же в будущем, когда экономика начнет восстанавливаться, то чересчур сильное укрепление гривни будет только вредить украинским экспортерам.

"Это не в интересах экономики на этапе восстановления. Поэтому я не думаю, что в Украине возможна какая то глубокая восстановительная ревальвация", – отмечает эксперт.

По мнению аналитика, к курсу, который есть сейчас в ближайшие полгода может добавиться еще 15% девальвация. Осенью скачек курса до 40 грн/долл Кущ считает абсолютно реальным.

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И в последствии гривня вряд ли укрепится выше 30 грн/долл, по словам экономиста – это уже практически невозможно.

"Мало того, что это невозможно, это еще и не желательно. Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – поясняет Кущ.

Отказ от фиксированного курса

В первый же день полномасштабной войны Нацбанк "заморозил" официальный курс доллара на уровне 29,25 грн/долл.

Однако уже в начале июня заговорили о возможном возвращении к плавающему курсу или по крайней мере "подтягивании" его чуть ближе к рыночному.

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Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что регулятор планирует отказаться от фиксирования курса гривны по отношению к доллару, когда вернутся налоги на импорт, отмененные еще в первые дни войны.

Алексей Кущ тоже считает, что увеличение учетной ставки (с 10 до 25%) свидетельствует о том, что Нацбанк готовится к либерализации межбанковского рынка и соответственно "подтягиванию" межбанковского курса к рыночному.

Такое решение экономисту кажется неправильным и предыдущая стратегия была лучше.

"Есть три основных направления регулирования – оттока капитала, курса и учетной ставки. Из эти трех направлений одновременно можно делать только два. Все это время с начала войны Национальный банк занимался двумя вещами – зафиксировал курс и заблокировал отток капитала", – рассказывает эксперт.

Сейчас же НБУ решил делать три вещи одновременно, а значит от чего то придется отказаться и скорее всего это будет фиксированный курс.

Однако так называемые "курсовые пики" Нацбанк будет срезать, уверен аналитик, но жесткой привязки уже не будет. Лучше было бы удерживать курс в одном положении как минимум до конца войны.

Покупать или продавать?

Алексей Кущ рекомендует украинцам хранить трехмесячный запас на семью в гривнах, а вот излишки сверх этой суммы – переводить в доллары.

В тоже время от каких то радикальных решений лучше отказаться и покупать на все сбережения американскую валюту не стоит.

"Сегодня" ранее также писали, что происходит с долларом в обменниках и рассказывали, какую замену доллару и евро нашли в Украине.

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