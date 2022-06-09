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"Настроение" меняется каждую минуту – что происходит с долларом в обменниках

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 17:55
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Рассказываем, что происходит с долларом в обменных пунктах Украины 9 июня
Доллар в обменниках опустился ниже банковского курса
Доллар в обменниках опустился ниже банковского курса / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс доллара в украинских обменниках пережил резкий спад, а потом стабилизировался на прежнем уровне.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

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В четверг, 9 июня, средний курс продажи американской валюты опускался до 35,26 грн/долл, а к вечеру закрепился на уровне 35,3 грн/долл.

Интересно, что средний курс в обменниках даже несколько ниже, чем средний курс в банковских учреждениях, который составляет 35,5 грн/долл.

Ситуация за сутки выглядит так:

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График курса доллара в обменниках 9 июня
График курса доллара в обменниках 9 июня / Фото: minfin.com.ua

Самый низкий курс продажи среди предложениях в обменных пунктах – 35,15 грн/долл, а самый высокий – 35,55 грн/долл.

Что происходит на валютном рынке?

Согласно данным НБУ, международные резервы на начало текущего месяца составляли 25,10 млрд долларов США, рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

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В течение мая они сократились на 1,85 млрд долларов, в первую очередь – из-за продажи валют на межбанковском валютном рынке, что частично было компенсировано финансированием от международных партнеров.

Валютные поступления в пользу правительства Украины составили 1,66 млрд долларов, а отрицательное сальдо активных операций Нацбанка на межбанке – 3,35 млрд долларов.

"Данный показатель растет с начала боевых действий между Россией и Украиной. Регулятор стремился обеспечить стабильность курса гривны и не допустить ее стремительной девальвации, как это случалось в 2015 году", – рассказывает эксперт.

Минфин Украины провел аукцион по размещению "военных" ОВГЗ, в госбюджет было привлечено 810 млн грн – это более чем "скромный" результат на фоне прошлых размещений. Инвесторы не готовы вкладывать средства при такой низкой доходности этих бумаг после решения НБУ поднять учетную ставку до 25% годовых.

"Очевидно, что в такой ситуации последующие аукционы принесут еще меньше средств. Выпуск "военных" бондов – один из основных источников финансирования расходов госбюджета. НБУ будет вынужден увеличить объемы эмиссии гривны, что негативно скажется на ее курсе к иностранным валютам", – подчеркивает Гойлов.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США опустилась ниже уровня 35,5 грн, а евро ослаб к отметке в 37,5 грн. Рост предложения доллара США и евро со стороны коммерческих банков благоприятно влияет на курс украинской национальной валюты.

"Сегодня" ранее писали, почему НБУ придется "сдвинуть" официальный курс доллара и рассказывали, какую замену доллару и евро нашли в Украине.

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