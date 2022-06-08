Нацбанку придется "подвинуть" курс доллара – зачем и на сколько

Рассказываем, как украинской экономике поможет "размораживание" официального курса валют

НБУ может "подвинуть" курс доллара / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Нацбанк, возможно, "разморозит" фиксированный курс доллара и с 29,25 грн/долл ослабит его до 32-33 грн/долл.

Об этом заявил аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии UBR.ua.

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Эксперт считает, что это было бы логичным после того, как НБУ повысил учетную ставку до 25%.

"Думаю, что процентов на 10-12 подвинут ближе к наличному курсу. Наличный сейчас 35-36 грн. Если на 33 грн поставят, уже было бы неплохо. Это уменьшило бы валютный туризм и давление на гривню, на золотовалютный резерв Нацбанка, и на всякие закупки "комодов" (биржевые товары. – Ред.) полезных и бесполезных", – считает Угляница.

Зачем это нужно?

Такое движение официального курса помогло бы перераспределить экономику, финансовые ресурсы и простимулировать граждан не делать гривневые вложения с целью сберечь свои накопления, что только усиливает давление на валюту.

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"Потому что при официальном курсе 33 грн + 25% за год это будет под 41, и люди уже будут считать, будет ли через год под 41% или не будет, надо ли или не надо перемещаться в валюту. Тем более, что валюту сейчас особо нельзя купить, только или наличностью или через товары как-то уходить в валюту", – считает Угляница.

Что будет с долларом в июне?

Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал "Сегодня", что в начале лета можно ожидать небольшого укрепления гривни.

Этому поспособствуют несколько факторов, во-первых, разрешение со стороны НБУ продавать валюту по любому курсу, во-вторых – небывалое повышение учетной ставки.

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Орыщак считает, что все это приведет еще и к активизации деятельности спекулянтов. Также аналитик уверен, что курс хоть и стабилизируется, но укрепления не сулит.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с американской валютой на черном рынке, и рассказывали, что напугало инвесторов.