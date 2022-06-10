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Долара нижче 30 грн не буде? Чого чекати від курсу валют українцям

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 червня, 17:58
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Експерт розповів, чого чекати від курсу долара в Україні вже цієї осені
Що буде з курсом долара в Україні
Що буде з курсом долара в Україні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З початку війни готівковий курс долара пішов досить далеко за 30 грн., а в пікові моменти навіть підбирався до 40 грн.

"Сьогодні" дізналися в експерта, чи чекати колись українцям курсу долара по 27-28 грн.

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Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що зараз про стабілізацію ситуації говорити ще зарано.

Але все ж таки в майбутньому, коли економіка почне відновлюватися, то надто сильне зміцнення гривні лише шкодитиме українським експортерам.

"Це не на користь економіці на етапі відновлення. Тому я не думаю, що в Україні можлива якась глибока відновлювальна ревальвація", – зазначає експерт.

На думку аналітика, до курсу, який є зараз у найближчі півроку може додатися ще 15% – девальвація. Восени скачок курсу до 40 грн/дол Кущ вважає абсолютно реальним.

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І згодом гривня навряд чи зміцниться вище за 30 грн/дол, за словами економіста – це практично неможливо.

"Мало того, що це неможливо, це ще й не бажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.

Відмова від фіксованого курсу

З першого ж дня повномасштабної війни Нацбанк "заморозив" офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/дол.

Проте вже на початку червня заговорили про можливе повернення до плаваючого курсу або, принаймні, "підтягування" його трохи ближче до ринкового.

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Заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що регулятор планує відмовитися від фіксування курсу гривні по відношенню до долара, коли повернуться податки на імпорт, скасовані ще в перші дні війни.

Олексій Кущ також вважає, що збільшення облікової ставки (з 10 до 25%) свідчить про те, що Нацбанк готується до лібералізації міжбанківського ринку і відповідно "підтягування" міжбанківського курсу до ринкового.

Таке рішення економісту здається неправильним і попередня стратегія була кращою.

"Є три основних напрями регулювання – відтоку капіталу, курсу та облікової ставки. З цих трьох напрямків одночасно можна робити лише два. Весь цей час з початку війни Національний банк займався двома речами – зафіксував курс та заблокував відтік капіталу", – розповідає експерт.

Зараз же НБУ вирішив робити три речі одночасно, а значить від чогось доведеться відмовитися і швидше за все це буде фіксований курс.

Проте так звані "курсові піки" Нацбанк зрізатиме, упевнений аналітик, але жорсткої прив'язки вже не буде. Краще було б утримувати курс в одному становищі щонайменше до кінця війни.

Купувати чи продавати?

Олексій Кущ рекомендує українцям зберігати тримісячний запас на сім'ю у гривнях, а ось надлишки понад цю суму – переводити у долари.

В той же час від якихось радикальних рішень краще відмовитися і купувати на всі заощадження американську валюту не варто.

"Сьогодні" раніше також писали, що відбувається з доларом в обмінниках і розповідали, яку заміну долару та євро знайшли в Україні.

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