В Україні знайшли заміну доларові та євро: чого чекати українцям найближчим часом

Топ-менеджери Нацбанку розповіли, що найближчим часом почне витісняти іноземні валюти

Українцям готують гідну заміну іноземним валютам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україну чекають кардинальні зміни у фінансовій сфері. Доларові та євро вже знайшли гідну заміну.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає Today.ua.

Реклама

За його словами, гривня почне витісняти з ринку іноземні валюти, зокрема, такі як долар та євро. Повʼязано це в першу чергу з підняттям відразу в два з половиною рази облікової ставки з боку Нацбанку. А орієнтуючись на це, банки зможуть підняти відсотки по депозитах.

Це в свою чергу зробить гривневі вклади більш популярними за депозити в іноземній валюті, оскільки їхня дохідність буде високою. Звісно, долар та євро нікуди не зникнуть, але їхня затребуваність значно знизиться, а довіра до гривні навпаки зростатиме.

Кокуренція банків

В додаток до сказаного, конкуренція змушуватиме банки залучати все більше і більше вкладників шляхом підняття ставок по депозитах, що в свою чергу змусить українців тримати свої заощадження у гривні.

Реклама

"Переорієнтація громадян на заощадження в гривні та збереження можливості НБУ утримувати курсову стабільність дозволить центробанку контролювати темпи зростання цін ", – сказав Сергій Ніколайчук.

Що буде з доларом на цьому тижні?

В Україні найближчого тижня, з 6 по 12 червня, курс продажу долара США коливатиметься в рамках 29,35-35 гривень. Про це раніше в коментарі "Сьогодні" розповів аналітик компанії Центр біржових технологій Максим Орищак.

За його словами, є кілька новин, які дозволять курсу стабілізуватись на початку червня.

Реклама

По-перше – це дозвіл з боку НБУ продавати валюту за будь-яким курсом. По-друге, відбулося небувале підвищення облікової ставки фінансового регулятора країни – з 10% до 25%

Раніше ми розповідали, чому Ощадбанк не зараховує міжнародні перекази, а також писали, як ПриватБанк залишив клієнта без заробітної плати.