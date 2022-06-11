Гривню чекає неминуче падіння: що буде з курсом долара найближчим часом

Розповідаємо, як зміниться вартість долара та чого взагалі чекати від валюти цього тижня

Падіння гривні, за словами експертів, неминуче / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс продажу долара США в Україні, протягом тижня з 13 по 19 червня, буде коливатися в рамках 34,50-36 гривень. Однак середньострокові прогнози для національної валюти негативні.

Про це в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповів аналітик компанії" Центр біржових технологій " (ЦБТ) Максим Орищак.

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За його словами, потенціал падіння гривні оцінюється як високий, але тільки за умови, що почнуть закриватися банки через нездатність підтримувати свою активність.

"До тих пір, поки не відбудеться дефолту, валюта в країні буде триматися нижче 40 гривень за долар. Відзначимо, що підвищення облікової ставки з 10% до 25% не є приводом для очікування зростання національної валюти, це не стане причиною залучення грошей в систему, це екстрена міра, яку ухвалили з кількох причин", — зауважив експерт.

Чому підвищили облікову ставку?

Як говорить Максим Орищак, облікова ставка була підвищена з метою:

знизити інфляційний тиск;

підвищити привабливість банківських вкладів;

зробити гривневі активи для населення і бізнесу більш привабливими.

Ухвалено таке рішення було в критичний момент для країни, тому, як стверджує експерт, населення не понесе свої гроші в сектор, який як ніколи близький до дефолту.

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"Дефолт банків і дефолт країни стануть моментом, коли вклади повертати перестануть. Враховуючи негативну тенденцію захоплення територій нашої країни-економічне відновлення України відсувається все далі і далі", — зауважує Орищак.

Зазначимо, що в останній робочий день минулого тижня на готівковому ринку України середній курс продажу гривні до долара знаходився в діапазоні 34,80−35,50 грн. Євро купували по 36,70 грн, а продавали по 37,80 грн. У той же час, на чорному ринку долар торгувався по 35,10−35,35 грн, а євро — по 37,30−37,70 грн.

Що буде з курсом найближчі півроку?

Як розповів раніше в коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Кущ, до курсу, який є наразі, у найближчі півроку може додатися ще 15% – девальвація. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол Кущ вважає абсолютно реальним.

І згодом гривня навряд чи зміцниться вище за 30 грн/дол, за словами економіста – це практично неможливо.

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"Мало того, що це неможливо, це ще й не бажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.

Раніше ми розповідали, яку заміну долару та євро знайшли в Україні, а також писали, скільки коштує валюта у провідних українських банках.