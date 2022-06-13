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Заморожений долар почав шкодити? Коли НБУ відпустить курс

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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13 червня, 12:27
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Експерт розповів, що відбувається на валютному ринку в Україні та коли Нацбанк поверне плаваючий курс долара
Коли НБУ розморозить долар
Коли НБУ розморозить долар / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Україна продовжує отримувати міжнародну допомогу, яка допомагає втримувати стабільність фінансової системи. Водночас резерви нашої країни не такі великі і вони постійно вичерпуються, і фіксований курс долара починає вже приносити більше шкоди, аніж користі.

Про це заявив аналітик RoboForex Андрій Гойлов. Експерт розповів "Сьогодні" коли ж Нацбанк розморозить офіційний курс гривні до долара США.

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Все залежить від податків

У четвер, 9 червня, Україна та Світовий банк підписали угоду про передачу нашій державі 1,5 млрд доларів США. Ці гроші підуть на виплати працівникам бюджетної сфери за програмою "Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні".

Гойлов наголошує, що ця допомога буде вагомим внеском у стабільність фінансової системи. Зараз дефіцит нашого держбюджету становить 5 млрд доларів на місяць. Водночас власні джерела доходів в України незначні на тлі того, що нам дають міжнародні партнери.

За даними Держстату, споживча інфляція у травні досягла 18% у річному вимірі. Експерт каже, що рішення НБУ підняти облікову ставку до 25% річних з 10% стало дуже вчасним, бо інфляція зростатиме й надалі.

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Врешті решт Гойлов наголошує, що політика фіксованого курсу починає завдавати більше шкоди, ніж користі, особливо на тлі того, що резерви нашої країни вичерпуються. Нагадємо, що офіційний курс долара в Україні зафіксований з початку повномасштабного вторгнення РФ на рівні 29,25 грн.

"Найближчим часом Нацбанк може повернути плаваючий курс гривні до долара США. Все залежить від того, коли Кабмін поновить податок на імпорт", – зазначив аналітик.

Гойлов додав, що на готівковому валютному ринку гривня до долара США опустилася нижче за рівень 35,50 грн, а євро послабився до позначки 37,50 грн. За його словами, зростання пропозиції долара США та євро з боку комерційних банків сприятливо впливає на курс української національної валюти.

Чи можна вже говорити про стабілізацію курсу?

Раніше "Сьогодні" поспілкувалися з економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем. Він розповів, що зараз про стабілізацію ситуації говорити ще зарано. Водночас у майбутньому, коли економіка почне відновлюватися, надто сильне зміцнення гривні лише шкодитиме українським експортерам.

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"Це не на користь економіці на етапі відновлення. Тому я не думаю, що в Україні можлива якась глибока відновлювальна ревальвація", – зазначає експерт.

На думку аналітика, до курсу, який є зараз, у найближчі пів року може додатися ще 15% девальвація. Восени імовірно стрибок курсу відбудеться до 40 грн/дол.

Ми також розповідали, що буде з вартістю кредитів в Україні після того, як Нацбанк підняв облікову ставку до 25%, а також що відбувається з курсом долара на чорному ринку.

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