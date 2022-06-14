Никаких резкий движений: что делать с долларами в Украине в ближайшее время

Ситуация с курсом доллара в Украине меняется каждую минуту. Многие готовятся к тому, что НБУ вот-вот отпустит официальный курс и произойдут кардинальные изменения.
"Сегодня" пообщались с экспертом и рассказывают, что сейчас делать с валютой украинцам.
Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что схема хранения сбережений не должна слишком сильно меняться.
То есть три месячных дохода семьи нужно хранить в гривнях, а остальное, что останется, стараться переводить в доллары.
В тоже время от резких шагов эксперт советует воздержаться. Не стоит выводить все свои накопления и переводить их в доллары, несмотря на то, что курс может вырасти.
"Я рекомендую трехмесячный запас семьи хранить в гривнях и все излишки, сверх этой суммы переводить в доллары. В таких ситуациях резкие движения вообще не нужны", – констатировал аналитик.
Когда доллар может быть по 40 грн?
Алексей Кущ считает, что такая ситуация возможна уже осенью этого года, ведь к курсу, который есть сейчас в ближайшие полгода может добавиться еще 15% девальвация.
В последствии доллар вряд ли ослабнет ниже 30 грн, даже после войны.
Почему такое укрепление гривни было бы даже нежелательным и вредным для экономики, эксперт рассказал в нашем материале.
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