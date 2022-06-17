На АЗС подешевшало популярне пальне – що впало у ціні

Розповідаємо, що відбувається з цінами на українських заправках у п'ятницю, 17 червня

На заправках подешевшав автогаз / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Деякі українські АЗС знизили вартість автогазу протягом тижня з 10 до 17 червня.

Про це йдеться у даних щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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Згідно з ними, найбільше подешевшав автомобільний газ у дніпропетровській мережі VostokGaz (на 3 грн/л), до 42,99 грн./л. Також знизили ціни "Укргазвидобування", "Нефтетек" та RLS, щоправда, лише на одну гривню.

У моніторингу наголошується, що зменшення роздрібних цін на вид палива обумовлено тим, що обсяги його постачання зросли, а попит збалансувався.

Наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким майже немає черг на заправках.

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Ситуація виглядає так:

Вартість автогазу на АЗС 17 червня / Фото: скріншот

Тим часом, середня ціна за літр бензину А-95+ становить 52.00 грн, а літр А-95 стоїть у середньому 50.77 грн. Дизельне паливо в середньому обійдеться в 56.62 грн/л.

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Ситуація виглядає так:

Вартість бензину на АЗС 17 червня / Фото: скріншот

Ціни на пальне сильно зростуть

За інформацією Reuters, ціни на пальне у світі поки що не перевищили "больовий поріг" для водіїв у великих містах.

Все може змінити кінець 2022 року, а причиною зльоту цін на бензин може стати підвищення цін на нафту.

Видання стверджує, що водії у з усього світу, спостерігаючи за стрімким зростанням цін на пальне, переглядають свої бюджети на повні баки.

"Сьогодні" раніше писали, як польська компанія обдурила українців із закупівлями палива і розповідали, хто затримує постачання бензину в Україну.