Варто змінювати кваліфікацію вже зараз? На які спеціальності буде попит після війни

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну залишило тисячі людей без роботи

Коротко про популярні спеціальності в Україні після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну чимало українців втратили роботу, а деякі спеціальності стали не такими актуальними як раніше.

Як пише "Економічна правда", майже 5 млн громадян України втратили роботу, більшість із них залишилися в країні та активно шукають нові вакансії, який також поменшало.

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За даними Growford Institute, після закінчення війни темпи приросту будуть найбільшими в тих галузях, які забезпечуватимуть відновлення внутрішнього ринку – це:

будівництво;

сільське господарство;

виробництво харчових продуктів;

гуртова й роздрібна торгівля;

логістика;

виробництво хімічної продукції;

виготовлення електричного устаткування;

продукування меблів.

Кількість професій та вакансій на ринку праці залежатиме насамперед від обраної стратегії відбудови економіки. Більшість експертів переконані, що слід зробити ставку на добре розвинені галузі, як сільське господарство чи ІТ.

Важливі професії

Як розповіли Vesti.ua в Державному центрі зайнятості, потрібними професіями зараз є і в майбутньому будуть: ІТ-сфера, виробництво і сільське господарство, сфера продажів, транспорт і логістика.

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На популярні вакансії в середньому претендує 10 осіб. Такий попит є серед продавців, баристів, офіціантів, спеціалістів на підприємствах, наприклад, операторів верстатів.

Ще до початку повномасштабної війни в Україні планували оновити перелік професій загальнодержавного значення та розширити набір на підготовку за спеціальностями:

вогнетривник;

каменяр;

штукатур;

електромонтажник;

муляр;

електрозварник;

слюсар;

кравець;

закрійник;

швачка;

машиніст екскаватора;

тракторист-машиніст с/г виробництва;

оператор верстатів із програмним керуванням;

машиніст будівельної техніки.

Кого зараз шукають роботодавці?

Згідно з аналітикою порталу "Опендатабот", в Україні збільшується кількість компаній, що працюють, і зростає кількість вакансій. Найбільше потребують людей на робітничі спеціальності, а ось айтішників така тенденція не торкнулася.

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Наприклад, на сайті "OLX Робота" кількість вакансій для людей робітничих професій досягла 41 978, хоча всього тиждень тому було 32 023 оголошень про пошук працівників.

Окрім цього, вже 71% кафе та ресторанів у країні поновили свою роботу. Водночас меншає кількість покупок залізничних квитків, а кількість замовлень таксі відновилася до довоєнного рівня.

У червні зросла й кількість реєстрацій нового бізнесу, у тому числі й фізосіб підприємців.

"Сьогодні" раніше розповідали, що через війну в Україні змінилася не тільки ситуація на ринку праці, а й правила оформлення трудових відносин, та писали, чому офіційне працевлаштування вигідніше.