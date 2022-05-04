На казку не схоже: скільки коштує життя в Канаді

Через деякий час з початку повномасштабної війни на території України Канада спростила процедуру отримання візи для українців, чимало з яких вже виїхало за океан з планами на влаштування свого подальшого життя саме там.
Тож сайт "Сьогодні" розповість, скільки коштує далеко не казкове життя в цій країні.
За попередніми розрахунками TravelTables, загальна вартість проживання в Канаді для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 1245 доларів (орієнтовно 36,4 тис. грн за курсом 4 травня), не враховуючи вартість житла.
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Ціни на продукти
Згідно з моніторингом цін бачимо, що вартість продуктів в Канаді доволі висока. Для порівняння вартості ми вибрали оновлені в березні статистичні дані про вартість товарів у Чехії TravelTables та оновлені травневі дані Мінфіну.
|Продукт
|Ціна продукту в Канаді
|Ціна продукту в Україні
|Молоко, 1 л
|45,59 грн
|32,90 грн
|Буханець білого хліба
|59,26 грн
|22,70 грн
|Білий рис, 1 кг
|83,66 грн
|53,03 грн
|Яйця, 10 шт
|58,54 грн
|31 грн
|Твердий сир, 1 кг
|249,11 грн
|305,90 грн
|Філе куряче, 1 кг
|272,44 грн
|119,90 грн
|Яловича вирізка, 1 кг
|290,67 грн
|239,48 грн
|Яблука, 1 кг
|82,59 грн
|13,09 грн
|Банани, 1 кг
|37,27 грн
|47,90 грн
|Картопля, 1 кг
|51,48 грн
|11,88 грн
Варто зазначити, що пачка цигарок у Канаді в середньому коштує 278 грн, пляшка вина — 321 грн.
Чашка капучино в кафе обійдеться вам у 82 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме в середньому 321 грн.
Вартість оренди житла
Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb.
Загалом, основною витратою вважається саме житло, оскільки в Канаді воно доволі дороге. Якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у містах Канади, то висновок такий:
- однокімнатна квартира в центрі міста — 24,7 тис. грн;
- однокімнатна квартира далі від центру — 19,7 тис. грн;
- трикімнатна квартира в центрі міста — 39,9 тис. грн;
- трикімнатна далі від центру — орієнтовно 32,1 тис. грн.
Розглянемо також ціни в столиці Оттаві на прикладі. За даними Airbnb, орендувати житло можна від 800 доларів (від 23,4 тис. грн). Все, звісно, залежить від розташування, ремонту, а також від кількості кімнат тощо.
Не варто забувати і про комунальні послуги, які в Канаді коштують у середньому 2,9 тис. грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, включно з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).
Громадський транспорт та мобільний звʼязок
Одноразовий квиток на громадський транспорт коштуватиме в еквіваленті 66,5 грн, проїзний на місяць — 1,9 тис. грн.
Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 75 грн, кожен наступний кілометр — 38,61 грн. Вартість 1 л бензину — 24,13 грн у середньому.
Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв — 6,70 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому 1,4 тис. грн на місяць.
Робота для українців
Знайти роботу можна на сайтах Jooble, monster.ca, canadajobs.com, jobbank.
Наразі в Канаді пропонують такі вакансії:
- інженер-технік (до 4,5 тис. доларів, або 131 тис. грн);
- будівельник (18 доларів на годину, або 526 грн);
- кухар (20 доларів на годину, або 585 грн).
Згідно з останніми даними Статистичної служби Канади, на початку 2022 року середня заробітна плата становила 4802 канадських долари, або 3769 американських або 110,2 тис. грн.
Допомога біженцям у Канаді
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував гуманітарну допомогу біженцям з України. Вона передбачає:
- чартерні рейси з Європи до Канади для українців;
- грошову підтримку для задоволення основних потреб на перший час після приїзду (суми та строки поки що не вказані);
- безкоштовне розміщення в готелі терміном до двох тижнів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові, Румунії, Німеччині, Болгарії та Чехії.
Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.