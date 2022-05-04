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На казку не схоже: скільки коштує життя в Канаді

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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4 травня, 17:09
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Розповідаємо, у скільки обійдеться життя в Канаді — вартість продуктів, житла та транспорту
Вартість життя в Канаді доволі висока
Вартість життя в Канаді доволі висока / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через деякий час з початку повномасштабної війни на території України Канада спростила процедуру отримання візи для українців, чимало з яких вже виїхало за океан з планами на влаштування свого подальшого життя саме там.

Тож сайт "Сьогодні" розповість, скільки коштує далеко не казкове життя в цій країні.

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За попередніми розрахунками TravelTables, загальна вартість проживання в Канаді для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 1245 доларів (орієнтовно 36,4 тис. грн за курсом 4 травня), не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Згідно з моніторингом цін бачимо, що вартість продуктів в Канаді доволі висока. Для порівняння вартості ми вибрали оновлені в березні статистичні дані про вартість товарів у Чехії TravelTables та оновлені травневі дані Мінфіну.

Порівняльна таблиця вартості продуктів у Канаді та Україні
ПродуктЦіна продукту в КанадіЦіна продукту в Україні
Молоко, 1 л45,59 грн32,90 грн
Буханець білого хліба59,26 грн22,70 грн
Білий рис, 1 кг83,66 грн53,03 грн
Яйця, 10 шт58,54 грн31 грн
Твердий сир, 1 кг249,11 грн305,90 грн
Філе куряче, 1 кг272,44 грн119,90 грн
Яловича вирізка, 1 кг290,67 грн239,48 грн
Яблука, 1 кг82,59 грн13,09 грн
Банани, 1 кг37,27 грн47,90 грн
Картопля, 1 кг51,48 грн11,88 грн

Варто зазначити, що пачка цигарок у Канаді в середньому коштує 278 грн, пляшка вина — 321 грн.

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Чашка капучино в кафе обійдеться вам у 82 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме в середньому 321 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb.

Загалом, основною витратою вважається саме житло, оскільки в Канаді воно доволі дороге. Якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у містах Канади, то висновок такий:

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  • однокімнатна квартира в центрі міста — 24,7 тис. грн;
  • однокімнатна квартира далі від центру — 19,7 тис. грн;
  • трикімнатна квартира в центрі міста — 39,9 тис. грн;
  • трикімнатна далі від центру — орієнтовно 32,1 тис. грн.

Розглянемо також ціни в столиці Оттаві на прикладі. За даними Airbnb, орендувати житло можна від 800 доларів (від 23,4 тис. грн). Все, звісно, залежить від розташування, ремонту, а також від кількості кімнат тощо.

Вартість житла
Вартість житла / Фото: скріншот

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в Канаді коштують у середньому 2,9 тис. грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, включно з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Одноразовий квиток на громадський транспорт коштуватиме в еквіваленті 66,5 грн, проїзний на місяць — 1,9 тис. грн.

Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 75 грн, кожен наступний кілометр — 38,61 грн. Вартість 1 л бензину — 24,13 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв — 6,70 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому 1,4 тис. грн на місяць.

Робота для українців

Знайти роботу можна на сайтах Jooble, monster.ca, canadajobs.com, jobbank.

Наразі в Канаді пропонують такі вакансії:

Згідно з останніми даними Статистичної служби Канади, на початку 2022 року середня заробітна плата становила 4802 канадських долари, або 3769 американських або 110,2 тис. грн.

Допомога біженцям у Канаді

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував гуманітарну допомогу біженцям з України. Вона передбачає:

  • чартерні рейси з Європи до Канади для українців;
  • грошову підтримку для задоволення основних потреб на перший час після приїзду (суми та строки поки що не вказані);
  • безкоштовне розміщення в готелі терміном до двох тижнів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові, Румунії, Німеччині, Болгарії та Чехії.

Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.

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