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На сказку не похоже: сколько стоит жизнь в Канаде

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 17:09
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Рассказываем, во сколько обойдется жизнь в Канаде – стоимость продуктов, жилья и транспорта
Стоимость жизни в Канаде достаточно высока
Стоимость жизни в Канаде достаточно высока / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Через некоторое время с начала полномасштабной войны на территории Украины Канада упростила процедуру получения визы для украинцев, многие из которых уже уехали за океан с планами на устроение своей жизни именно там.

Так что сайт "Сегодня" расскажет, сколько стоит далеко не сказочная жизнь в этой стране.

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По предварительным расчетам TravelTables, общая стоимость проживания в Канаде для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 1245 долларов (ориентировочно 36,4 тыс. грн по курсу 4 мая), без учета стоимости жилья.

Цены на продукты

Согласно мониторингу цен, стоимость продуктов в Канаде достаточно высока. Для сравнения стоимости мы выбрали обновленные в марте статистические данные о стоимости товаров в Чехии TravelTables и обновленные майские данные Минфина.

Сравнительная таблица стоимости продуктов в Канаде и Украине
Продукт Цена продукта в Канаде Цена продукта в Украине
Молоко, 1 л 45,59 грн 32,90 грн
Буханка белого хлеба 59,26 грн 22,70 грн
Белый рис, 1 кг 83,66 грн 53,03 грн
Яйца, 10 шт 58,54 грн 31 грн
Твердый творог, 1 кг 249,11 грн 305,90 грн
Филе куриное, 1 кг 272,44 грн 119,90 грн
Говяжья вырезка, 1 кг 290,67 грн 239,48 грн
Яблоки, 1 кг 82,59 грн 13,09 грн
Бананы, 1 кг 37,27 грн 47,90 грн
Картофель, 1 кг 51,48 грн 11,88 грн

Стоит отметить, что пачка сигарет в Канаде в среднем стоит 278 грн, бутылка вина – 321 грн.

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Чашка капучино в кафе обойдется вам в 82 грн, а в общем-то питание в недорогом ресторане на одного будет стоить в среднем 321 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb.

В общем, основным расходом считается само жилье, поскольку в Канаде оно довольно дорого. Если оценивать средние цены на аренду квартир в городах Канады, то вывод таков:

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  • однокомнатная квартира в центре города – 24,7 тыс. грн;
  • однокомнатная квартира подальше от центра – 19,7 тыс. грн;
  • трехкомнатная квартира в центре города – 39,9 тыс. грн;
  • трехкомнатная дальше от центра – ориентировочно 32,1 тыс. грн.

Рассмотрим также цены в столице Оттаве на примере. По данным Airbnb, арендовать жилье можно от 800 долларов (от 23,4 тыс. грн). Все, конечно, зависит от расположения, ремонта, а также от количества комнат и т.д.

Стоимость жилья
Стоимость жилья / Фото: скриншот

Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в Канаде стоят в среднем 2,9 тыс. грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

Единоразовый билет на общественный транспорт обойдется в эквиваленте 66,5 грн, проездной в месяц – 1,9 тыс. грн.

Если говорить о такси, то плата при посадке ориентировочно 75 грн, каждый следующий километр – 38,61 грн. Стоимость 1 л бензина – 24,13 грн в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин – 6,70 грн, интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем 1,4 тыс. грн в месяц.

Работа для украинцев

Найти работу можно на сайтах Jooble, monster.ca, canadajobs.com, jobbank.

Сейчас в Канаде предлагают следующие вакансии:

Согласно последним данным Статистической службы Канады, в начале 2022 года средняя заработная плата составила 4802 канадских доллара или 3769 американских, или 110,2 тыс. грн.

Помощь беженцам в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал гуманитарную помощь беженцам из Украины. Она предполагает:

  • чартерные рейсы из Европы в Канаду для украинцев;
  • денежную поддержку для удовлетворения основных потребностей на первое время после приезда (суммы и сроки пока не указаны);
  • бесплатное размещение в отеле на срок до двух недель.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит месяц жизни в Польше, Словакии, Венгрии, Молдове, Румынии, Германии, Болгарии и Чехии.

Также мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.

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