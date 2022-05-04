На сказку не похоже: сколько стоит жизнь в Канаде

Через некоторое время с начала полномасштабной войны на территории Украины Канада упростила процедуру получения визы для украинцев, многие из которых уже уехали за океан с планами на устроение своей жизни именно там.
Так что сайт "Сегодня" расскажет, сколько стоит далеко не сказочная жизнь в этой стране.
По предварительным расчетам TravelTables, общая стоимость проживания в Канаде для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 1245 долларов (ориентировочно 36,4 тыс. грн по курсу 4 мая), без учета стоимости жилья.
Цены на продукты
Согласно мониторингу цен, стоимость продуктов в Канаде достаточно высока. Для сравнения стоимости мы выбрали обновленные в марте статистические данные о стоимости товаров в Чехии TravelTables и обновленные майские данные Минфина.
|Продукт
|Цена продукта в Канаде
|Цена продукта в Украине
|Молоко, 1 л
|45,59 грн
|32,90 грн
|Буханка белого хлеба
|59,26 грн
|22,70 грн
|Белый рис, 1 кг
|83,66 грн
|53,03 грн
|Яйца, 10 шт
|58,54 грн
|31 грн
|Твердый творог, 1 кг
|249,11 грн
|305,90 грн
|Филе куриное, 1 кг
|272,44 грн
|119,90 грн
|Говяжья вырезка, 1 кг
|290,67 грн
|239,48 грн
|Яблоки, 1 кг
|82,59 грн
|13,09 грн
|Бананы, 1 кг
|37,27 грн
|47,90 грн
|Картофель, 1 кг
|51,48 грн
|11,88 грн
Стоит отметить, что пачка сигарет в Канаде в среднем стоит 278 грн, бутылка вина – 321 грн.
Чашка капучино в кафе обойдется вам в 82 грн, а в общем-то питание в недорогом ресторане на одного будет стоить в среднем 321 грн.
Стоимость аренды жилья
Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb.
В общем, основным расходом считается само жилье, поскольку в Канаде оно довольно дорого. Если оценивать средние цены на аренду квартир в городах Канады, то вывод таков:
- однокомнатная квартира в центре города – 24,7 тыс. грн;
- однокомнатная квартира подальше от центра – 19,7 тыс. грн;
- трехкомнатная квартира в центре города – 39,9 тыс. грн;
- трехкомнатная дальше от центра – ориентировочно 32,1 тыс. грн.
Рассмотрим также цены в столице Оттаве на примере. По данным Airbnb, арендовать жилье можно от 800 долларов (от 23,4 тыс. грн). Все, конечно, зависит от расположения, ремонта, а также от количества комнат и т.д.
Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в Канаде стоят в среднем 2,9 тыс. грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).
Общественный транспорт и мобильная связь
Единоразовый билет на общественный транспорт обойдется в эквиваленте 66,5 грн, проездной в месяц – 1,9 тыс. грн.
Если говорить о такси, то плата при посадке ориентировочно 75 грн, каждый следующий километр – 38,61 грн. Стоимость 1 л бензина – 24,13 грн в среднем.
Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин – 6,70 грн, интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем 1,4 тыс. грн в месяц.
Работа для украинцев
Найти работу можно на сайтах Jooble, monster.ca, canadajobs.com, jobbank.
Сейчас в Канаде предлагают следующие вакансии:
- инженер-техник (до 4,5 тыс. долларов или 131 тыс. грн);
- строитель (18 долларов в час или 526 грн);
- повар (20 долларов в час или 585 грн).
Согласно последним данным Статистической службы Канады, в начале 2022 года средняя заработная плата составила 4802 канадских доллара или 3769 американских, или 110,2 тыс. грн.
Помощь беженцам в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал гуманитарную помощь беженцам из Украины. Она предполагает:
- чартерные рейсы из Европы в Канаду для украинцев;
- денежную поддержку для удовлетворения основных потребностей на первое время после приезда (суммы и сроки пока не указаны);
- бесплатное размещение в отеле на срок до двух недель.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит месяц жизни в Польше, Словакии, Венгрии, Молдове, Румынии, Германии, Болгарии и Чехии.
Также мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.