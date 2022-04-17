Сколько стоит месяц жизни в Румынии — еда, жилье, транспорт

Рассказываем, во сколько обойдется месяц жизни в Румынии

Сколько стоит жизнь в Румынии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 16 апреля, по данным ООН, более 738,8 тыс. украинцев покинули собственные дома и поехали в поисках убежища в Румынию. Многие уже выразили желание остаться там и продолжить свою жизнь.

Сайт "Сегодня" расскажет вам, сколько стоит месяц жизни в этой стране.

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По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Румынии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 652 долларов (ориентировочно 19 тыс. грн по курсу 17 апреля), без учета стоимости жилья.

Цены на продукты

Согласно мониторингу цен, можно сделать вывод, что большинство продуктов в Румынии будут несколько дешевле, чем в Украине, Словакии или Польше, но дороже, чем в Молдове.

Для сравнения мы выбрали обновленные в марте данные стоимости товаров в Румынии TravelTables и средние мартовские данные Минфина.

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Сравнительная таблица стоимости продуктов в Румынии и Украине Продукт Цена продукта в Румынии Цена продукта в Украине Молоко 1л 25,47 грн 31,36 грн Буханка белого хлеба 13,94 грн 26,41 грн Белый рис 1 кг 26,81 грн 34,45 грн Яйца 10 шт 41,78 грн 40,30 грн Твердый творог 1 кг 131,93 грн 331,90 грн Филе куриное 1 кг 114,77 грн 120,47 грн Говяжья вырезка 1 кг 169,20 грн 242,28 грн Яблоки 1 кг 21,72 грн 13,24 грн Бананы 1 кг 31,11 грн 35,97 грн Картофель 1 кг 12,33 грн 14,87 грн

Следует также отметить, что стоимость пачки сигарет в Румынии в среднем обойдется в 104,04 грн, бутылки вина – 117,45 грн.

Если говорить о посещении ресторанов и кафе, то чашка капучино обойдется вам в 42,10 грн примерно, а в целом питание в недорогом ресторане для одного – в 130,32 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb.

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В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в Румынии, то можно сделать вывод, что:

однокомнатная квартира в центре города вам обойдется в 8,1 тыс. грн;

однокомнатная квартира подальше от центра – 5,8 тыс. грн.;

трехкомнатная квартира в центре города — 13,7 тыс. грн.;

трехкомнатная подальше от центра – ориентировочно 9,8 тыс. грн.

Рассмотрим цены в столице Бухаресте на примере. Как и во всех столицах, стоимость квартир дороже, чем в других городах. По данным Airbnb, арендовать жилье можно от 600 до 1,2 тыс. долларов (ориентировочно 17,5–35,1 тыс. грн). Чаще всего предлагают квартиры для беженцев. Жилье имеет несколько комнат и более 3 спальных мест.

Стоимость квартир в Бухаресте / Фото: Airbnb

Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в среднем стоят в Румынии 2,6 тыс. грн (основные коммунальные услуги для квартиры площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

Общественный транспорт преимущественно представлен автобусами, троллейбусами и маршрутками. Цены на билеты:

одноразовый билет обойдется ориентировочно в 13,14 грн.;

проездной в месяц – 410,2 грн.

Если говорить о такси, то цена за посадку ориентировочно 11,53 грн, каждый следующий километр – 10,99 грн. Стоимость 1 л бензина — 32,71 грн. в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин. — 4,29 грн, интернет с 60 Мбит/с обойдется в среднем в 215,3 грн. в месяц.

Работа для украинцев

Как и работодатели других стран, в Румынии тоже пытаются переформатировать свою работу из-за большого количества переселенцев из Украины, а именно женщин.

Им сейчас предлагают следующие вакансии:

упаковщик на склад (1100-1300 долл. или 32-38 тыс. грн);

оператор монтажного производства (560-900 долл. или 16-26 тыс. грн);

упаковщик на склад интернет-магазина (30–35 тыс. грн).

Заметим, что средняя зарплата на начало 2022 года составляет 515 евро в месяц (16,4 тыс. грн).

Помощь беженцам в Румынии

Для того чтобы получить помощь в Румынии, вы можете обратиться в волонтерские организации:

платформа "Помощь RO" предоставляет правовую помощь, информацию о въезде в страну и способы подачи заявок о предоставлении статуса беженца;

волонтерская инициатива "Сильные вместе" помогает украинским беженцам получить убежище и базовую помощь;

на агрегаторе предложений "Refugees Rumania" румынские волонтеры помогают найти убежище, работу, еду и лекарства.

Напомним, раньше мы рассказывали, сколько стоит месяц жизни в Польши, Словакии, Венгрии и Молдове.

Также мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.