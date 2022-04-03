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Перспективы или временная альтернатива? Сколько стоит месяц мирного неба в Венгрии

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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3 апреля, 18:45
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Рассказываем всю правду о стоимости жилья, продуктах питания, работе в соседней стране
Сколько стоит жизнь в Венгрии
Сколько стоит жизнь в Венгрии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны миллионы наших граждан вынуждены были покинуть собственные дома и выехать за пределы государства, чтобы найти безопасное убежище. Уже на 2 апреля, по данным Организации Объединенных Наций, в Венгрию выехало более 385,7 тыс. украинцев.

Сайт "Сегодня" расскажет вам, сколько стоит жизнь в соседней стране.

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По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Польше для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 737 долларов (ориентировочно 21,5 тыс. грн по курсу 3 апреля), без учета стоимости жилья.

Цены на продукты

Согласно мониторингу цен, можно сделать вывод, что стоимость продуктов несколько меньше, чем в Украине, однако выше, чем в Польше.

Для сравнения мы выбрали обновленные в марте данные о стоимости товаров в Польше TravelTables и средние мартовские данные Минфина.

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Сравнительная таблица стоимости продуктов в Венгрии и Украине
Продукт Цена продукта в ВенгрииЦена продукта в Украине
Молоко 1л. 19,84 грн 31,36 грн
Буханка белого хлеба 16,36 грн 26,41 грн
Белый рис 1 кг 24,94 грн 34,45 грн
Яйца 10 шт 35 грн 40,30 грн
Твердый творог 1 кг 149,89 грн 331,90 грн
Филе куриное 1 кг 119,33 грн 120,47 грн
Говяжья вырезка 1 кг 204.33 грн 242,28 грн
Яблоки 1 кг 27,62 грн 13,24 грн
Бананы 1 кг 36,47 грн 35,97 грн
Картофель 1 кг 16,89 грн 14,87 грн

Следует также отметить, что стоимость пачки сигарет в Венгрии в среднем обойдется в 106,19 грн, бутылки вина 109,94 грн.

Если говорить о посещении ресторанов и кафе, то чашка капучино обойдется вам в 34,86 грн примерно, а в целом питание в недорогом ресторане – в 137,29 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтом kvartyra.hu. За месяц проживания в квартире в Будапеште вам придется заплатить ориентировочно 150 тыс. — 500 тыс. венгерских форинтов (ориентировочно 13200-44 тыс. грн).

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Конечно, в таких городах, как Будапешт, Балатон или Дебрецен, аренда обойдется дороже, чем в менее развитых городах. В общей сложности арендовать квартиру в Венгрии можно по цене от 7,6 тыс. грн.

Варианты аренды квартир в Будапеште
Варианты аренды квартир в Будапеште / Фото: скриншот

В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в Венгрии, то можно сделать вывод, что:

  • однокомнатная квартира в центре города вам обойдется в 10,5 тыс. грн;

  • однокомнатная квартира подальше от центра — 7,6 тыс. грн;

  • трехкомнатная квартира в центре города — 18,3 тыс. грн.;

  • трехкомнатная подальше от центра – ориентировочно 12,8 тыс. грн.

Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в среднем стоят в Венгрии 4,3 тыс. грн (основные коммунальные услуги для квартиры площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

В каждом городе свои тарифы на проезд в общественном транспорте, но система везде одинакова. В Венгрии есть несколько видов билетов – одноразовые и ежемесячные. Воспользоваться можно трамваями, автобусами, метро и городскими электричками.

Стоимость транспорта в Венгрии:

  • единоразовый билет, местный транспорт – 31,91 грн;
  • ежемесячный проезд — 869,33 грн.

Если говорить о такси, то цена за посадку ориентировочно 41 грн, каждый последующий километр — 25,47 грн. Стоимость 1л. бензина – 32,18 грн в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов в 1 мин. — 2,95 грн, интернет с 60 Мбит/с обойдется в среднем в 372,46 грн в месяц.

Работа для украинцев

Как и польские работодатели, венгерские также пытаются переформатировать свою работу из-за большого количества переселенцев из Украины, а именно женщин. Да, сейчас они могут работать в:

  • торговли;
  • сфере обслуживания;
  • логистике;
  • отрасли е-commerce;
  • на предприятиях пищевой промышленности – заведениях, где не требуют тяжелых физических усилий.

Однако сейчас Венгрии не хватает рабочих рук именно мужчин, на такие вакансии, как:

Женщинам предлагают следующие вакансии:

Помощь беженцам в Венгрии

Для того, чтобы получить помощь, украинские беженцы могут воспользоваться следующими ссылками:

Ночлег в Венгрии также можно найти, заполнив эту заявку на размещение.

Напомним, что украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут получить помощь "Семья 500+", начиная с 26 марта.

Раньше мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.

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