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Месяц мирного неба: вся правда о работе, ценах на жилье и продукты в Словакии

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 18:02
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Подсчеты показывают, что жизнь в Словакии будет дороже, чем в Украине, Польше и Венгрии
Жизнь в Словакии обойдется дороже, чем в Украине или Польше
Жизнь в Словакии обойдется дороже, чем в Украине или Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Миллионы наших граждан убегают от войны или на западные территории государства, или в соседние страны, или вообще за океан. Они вынуждены были покинуть собственные дома и выехать за пределы Украины, чтобы найти безопасное убежище. Состоянием на 6 апреля, по данным Организации Объединенных Наций, в Словакию выехало уже более 302,4 тыс. украинцев.

Сайт "Сегодня" расскажет вам, сколько стоит жизнь в этой стране.

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По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Словакии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 818 долларов (ориентировочно 24 тыс. грн по курсу 6 апреля), не считая стоимости жилья.

Цены на продукты

Согласно мониторингу цен, можно сделать вывод, что продукты в Словакии немного дороже, чем в Украине, Польше и Венгрии.

Для сравнения мы выбрали обновленные в марте данные о стоимости товаров в Польше TravelTables и средние мартовские данные Минфина.

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Сравнительная таблица стоимости продуктов в Словакии и Украине
Продукт Цена продукта в Словакии Цена продукта в Украине
Молоко 1л. 23,33 грн 31,36 грн
Буханка белого хлеба 27,35 грн 26,41 грн
Белый рис 1 кг 37,27 грн 34,45 грн
Яйца 10 шт 43,5 грн 40,30 грн
Твердый творог 1 кг 210,50 грн 331,90 грн
Филе куриное 1 кг 154,18 грн 120,47 грн
Говяжья вырезка 1 кг 234,63 грн 242,28 грн
Яблоки 1 кг 38,61 грн 13,24 грн
Бананы 1 кг 43,98 грн 35,97 грн
Картофель 1 кг 22,79 грн 14,87 грн

Следует также отметить, что стоимость пачки сигарет в Венгрии в среднем обойдется в 117,45 грн, бутылки вина – 127,10 грн.

Если говорить о посещении ресторанов и кафе, то чашка капучино обойдется вам в 52 грн примерно, а в целом питание в недорогом ресторане для одного — в 158,74 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb. За месяц аренды, согласно данным последнего, вам придется отдать от 300 до 1500 долларов в среднем (8 775-43 875 грн).

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В каких уголках Словакии жить дороже, а в каких дешевле, вы можете увидеть на карте.

Карта стоимости аренды
Карта стоимости аренды / Фото: Airbnb

В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в Словакии, то можно сделать вывод, что:

  • однокомнатная квартира в центре города вам обойдется в 14,9 тыс. грн;

  • однокомнатная квартира подальше от центра – 11,7 тыс. грн;

  • трехкомнатная квартира в центре города — 24,5 тыс. грн;

  • трехкомнатная подальше от центра – ориентировочно 18,4 тыс. грн.

Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в среднем стоят в Словакии 5,6 тыс. грн (основные коммунальные услуги для квартиры площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

В Словакии билеты также не продаются у водителя и имеют тарификацию согласно времени. Есть разовые билеты, суточные, а также проездные на автобус, трамвай и троллейбус. Согласно зонированию (от 2 зон и более) и времени (от 30 до 180 минут) поездки, стоимость разового билета колеблется от 0,9 до 4,1 евро (ориентировочно от 29 до 133 гривен).

Суточный билет стоит 4 евро (130 гривен), на 72 часа – 9 евро (292 гривни). Суточный билет на все зоны обойдется 6,9 евро (223 гривни). На все виды билетов предусмотрены скидки для студентов и пенсионеров. Немного дешевле билет в мобильном приложении онлайн, чем в бумажном виде.

Кроме этого, в Словакии есть разные типы проездных абонементов. На 7 дней цены стартуют от 12 евро (389 гривен), на 30 дней – от 30 евро (973 гривни), на 90 дней – от 80 евро (2,5 тыс. гривен). Есть также предложения на год от 200 евро (6,5 тыс. гривен). За багаж нужно платить отдельно 0,9 или 0,45 евро (15 гривен) в электронном формате.

Известно, что с 1 марта перевозчики Интегрированной системы перевозок Братиславского края (IDS BK) ввели бесплатный проезд для украинцев по паспортам. Это касается как городских перевозок в Братиславе, так и железнодорожного и автобусного сообщения.

Если говорить о такси, то цена за посадку ориентировочно 95 грн, каждый последующий километр — 22,52 грн. Стоимость 1л. бензина – 40,49 грн в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов в 1 мин. – 2,95 грн, интернет с 60 Мбит/с обойдется в среднем в 466,84 грн в месяц.

Работа для украинцев

Как и польские работодатели, в Словакии тоже пытаются переформатировать свою работу из-за большого количества переселенцев из Украины, а именно – женщин.

Им сейчас предлагают следующие вакансии:

Помощь беженцам в Словакии

Для того чтобы получить помощь или дополнительную информацию, украинские беженцы могут воспользоваться следующими ссылками:

Беженцы из Украины имеют право на основную помощь и помощь в том же размере и на тех же условиях, что и граждане Словацкой Республики. Единственным исключением является надбавка на ребенка на иждивении, которое распространяется на любого ребенка того возраста, в котором он в противном случае учился бы в школе, даже если он сейчас этого не делает.

Согласно положению о материальной помощи беженцы один раз в месяц могут получить следующие средства:

  • €68,80 (2227 грн) на человека;
  • €130,90 (4238 грн) на человека с детьми (от 1 до 4 детей);
  • €119,60 (3872 грн) на пару без детей;
  • €179 (5795 грн) на пару с детьми (от 1 до 4 детей);
  • €191,20 (6190 грн) на человека с более чем 4 детьми;
  • €241,30 (7812 грн) на пару с более чем 4 детьми.

Напомним, что украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут получить помощь "Семья 500+", начиная с 26 марта.

Раньше мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.

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