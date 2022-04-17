Скільки коштує місяць життя в Румунії — їжа, житло, транспорт

Розповідаємо, у скільки обійдеться місяць життя в Румунії

Скільки коштує життя в Румунії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 16 квітня, за даними ООН, понад 738,8 тис. українців покинули свої домівки й виїхали в пошуках прихистку в Румунію. Чимало їх вже висловили бажання залишитися там.

Сайт "Сьогодні" розповість вам, скільки коштує життя в цій країні.

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За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Румунії для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 652 долари (орієнтовно 19 тис. грн за курсом 17 квітня), не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Зробивши моніторинг цін, можна зробити висновок, що більшість продуктів у Румунії дещо дешевші, ніж в Україні, Словаччині чи Польщі, але дорожче, ніж у Молдові.

Для порівняння ми вибрали оновлені в березні дані про вартість товарів у Румунії TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.

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Порівняльна таблиця вартості продуктів у Румунії та Україні Продукт Ціна продукту в Румунії Ціна продукту в Україні Молоко, 1 л 25,47 грн 31,36 грн Буханець білого хліба 13,94 грн 26,41 грн Білий рис, 1 кг 26,81 грн 34,45 грн Яйця, 10 шт 41,78 грн 40,30 грн Твердий сир, 1 кг 131,93 грн 331,90 грн Філе куряче, 1 кг 114,77 грн 120,47 грн Яловича вирізка, 1 кг 169,20 грн 242,28 грн Яблука, 1 кг 21,72 грн 13,24 грн Банани, 1 кг 31,11 грн 35,97 грн Картопля, 1 кг 12,33 грн 14,87 грн

Варто зазначити, що пачка цигарок в Румунії в середньому коштує 104,04 грн, пляшка вина — 117,45 грн.

Чашка капучино в кафе обійдеться вам 42,10 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме 130,32 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb.

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Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у Румунії, то висновок такий:

однокімнатна квартира в центрі міста - 8,1 тис. грн;

однокімнатна квартира далі від центру - 5,8 тис. грн;

трикімнатна квартира в центрі міста – 13,7 тис. грн;

трикімнатна далі від центру – орієнтовно 9,8 тис. грн.

Розглянемо також ціни в столиці Бухаресті на прикладі. Як і у всіх столицях, квартири дорожчі, ніж в інших містах. За даними Airbnb, орендувати житло можна від 600 до 1,2 тис. доларів (орієнтовно 17,5-35,1 тис. грн). У більшості пропонують квартири для біженців. Житло має кілька кімнат та більше ніж 3 спальні місця.

Вартість квартир в Бухаресті / Фото: Airbnb

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в Румунії коштують у середньому 2,6 тис. грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, включно з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Громадський транспорт переважно представлений автобусами, тролейбусами та маршрутками. Ціни на квитки:

одноразовий квиток – орієнтовно 13,14 грн;

проїзний на місяць – 410,2 грн.

Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 11,53 грн, кожен наступний кілометр - 10,99 грн. Вартість 1 л бензину — 32,71 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв – 4,29 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому 215,3 грн на місяць.

Робота для українців

Як і в інших країнах, роботодавці в Румунії намагаються переформатовувати свою роботу через велику кількість переселенців з України, а саме жінок.

Їм наразі пропонують такі вакансії:

пакувальник на склад (1100-1300 дол., або 32-38 тис. грн);

оператор монтажного виробництва (560-900 дол., або 16-26 тис. грн);

пакувальник на склад інтернет-магазину (30-35 тис. грн).

Зауважимо, що середня зарплата станом на початок 2022 року становить 515 євро на місяць (16,4 тис. грн).

Допомога біженцям у Румунії

Для того, щоб отримати допомогу в Румунії, ви можете звернутися до волонтерських організацій:

платформа Допомога RO надає правову допомогу, інформацію щодо в’їзду в країну і способи подання заяви про надання статусу біженця;

волонтерська ініціатива Сильні разом допомагає українським біженцям отримати притулок та базову допомогу;

на агрегаторі пропозицій Refugees Romania румунські волонтери допомагають знайти притулок, роботу, їжу та ліки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині та Молдові.

Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.