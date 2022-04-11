Дешевше, ніж в Україні! Вся правда про зарплати, вартість продуктів і квартир в Молдові

Розповідаємо, у скільки обійдеться місяць життя в Молдові

Скільки коштує життя в Молдові / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 11 квітня, за даними ООН, понад 411,3 тис. українців покинули власні домівки та поїхали в пошуках прихистку до Молдови. Чимало вже висловили бажання залишитися там та продовжити своє життя.

Сайт "Сьогодні" розповість вам, скільки ж коштує життя в цій країні.

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За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Молдові для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 600 доларів (орієнтовно 17,5 тис. грн за курсом 11 квітня), не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Згідно з моніторингом цін, можна зробити висновок, що продукти в Молдові дешевші, ніж в Україні, Угорщині чи Словаччині.

Для порівняння ми обрали оновлені в березні дані про вартість товарів у Молдові TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.

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Порівняльна таблиця вартості продуктів у Молдові та Україні Продукт Ціна продукту в Молдові Ціна продукту в Україні Молоко 1 л. 17,43 грн 31,36 грн Буханець білого хліба 9,39грн 26,41 грн Білий рис 1 кг 28,96 грн 34,45 грн Яйця 10 шт 28,6 грн 40,30 грн Твердий сир 1 кг 150,97грн 331,90 грн Філе куряче 1 кг 97,34 грн 120,47 грн Яловича вирізка 1 кг 137,02 грн 242,28 грн Яблука 1 кг 16,63 грн 13,24 грн Банани 1 кг 36,20 грн 35,97 грн Картопля 1 кг 11,80 грн 14,87 грн

Варто також зазначити, що вартість пачки цигарок в Молдові в середньому обійдеться в 38,61 грн, пляшки вина — 92,78 грн.

Якщо говорити про відвідування ресторанів та кафе, то горнятко капучино обійдеться вам у 35,13 грн приблизно, а загалом харчування в недорогому ресторані для одного — у 108,33 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb.

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Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у Молдові, то можна дійти висновку, що:

однокімнатна квартира в центрі міста вам обійдеться в 7,5 тис. грн;

однокімнатна квартира подалі від центру - 4,8 тис. грн;

трикімнатна квартира в центрі міста – 11,6 тис. грн;

трикімнатна подалі від центру – орієнтовно 8,9 тис. грн.

Розглянемо також ціни в столиці Кишиневі на прикладі. Як і у всіх столицях, вартість квартир дорожча, ніж в інших містах. За даними Airbnb, орендувати житло можна від 300 до 1,5 тис. доларів (орієнтовно 8,7-43 тис. грн). В більшості випадків пропонують квартири для біженців. Житло має кілька кімнат та більше 3 спальних місць.

Натомість однокімнатну квартиру можна знайти навіть з вартістю оренди 65 євро (орієнтовно 2 тис. грн).

Вартість квартир в Кишиневі / Фото: Airbnb

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в середньому коштують у Молдові 3,1 тис. грн (основні комунальні послуги для квартири площею 85 м. кв, включаючи електрику, опалення або охолодження, воду і вивезення сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Громадський транспорт в основному представлений автобусами, тролейбусами та маршрутками. Ціни на квитки доволі дешеві:

єдиноразовий квиток обійдеться орієнтовно в 5 грн;

проїздний на місяць — 154,7 грн.

Якщо говорити про таксі, то ціна за посадку орієнтовно 46,39 грн, кожен наступний кілометр - 4,02 грн. Вартість 1 л. бензину – 26,55 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку (мобільний інтернет та зв'язок у Молдові представлені трьома операторами:Orange Moldova, Moldcell, Unite) без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв. – 2,41 грн, інтернет з 60 Мбіт/с обійдеться в середньому в 247,5 грн на місяць.

Робота для українців

Як і роботодавці інших країн, у Молдові теж намагаються переформатовувати свою роботу через велику кількість переселенців з України, а саме – жінок.

Їм наразі пропонують такі вакансії:

менеджер з продажів зі знанням англійської мови (1000 дол. або 29,2 тис. грн);

маркетолог (1000-3000 дол. або 29,2-87,7 тис. грн);

працівник на рецепцію (потрібне знання російської, англійської та румунської).

Однак вакансій для чоловіків більше, зазвичай шукають: мулярів, штукатурів, забійників тварин, різноробочих, водіїв.

Для вакансій, що вимагають меншого досвіду, знань чи навичок, пропонують зазвичай і меншу зарплату. За даними Мінфіну, середня зарплата в Молдові станом на червень 2021 року — 502 дол. в місяць (14,6 грн орієнтовно).

Допомога біженцям у Молдові

Для тих, в кого немає житла, Національна агенція соцдопомоги по всій Молдові створила понад 70 центрів тимчасового розміщення біженців. 27 центрів розміщення розташовані в Кишиневі. Федерація футболу Молдови також розміщує та забезпечує їжею близько 500 біженців.

Організації Молдови, які допомагають українським біженцям:

Єдиний центр кризового управління з надання допомоги українським біженцям.

На порталі DOPOMOGA.LIFE можна знайти інформацію про житло, інші корисні поради.

За телефоном 022 911 500 можна зв'язатися з приватною клінікою Pediatrica за медичною допомогою біженцям з України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині та Угорщині.

Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.