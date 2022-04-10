Канада улучшила условия для беженцев — какую помощь получат украинцы

Условия для украинцев изменены / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Канада выделит 100 млн канадских долларов (ориентировочно 80 млн долларов США) на гуманитарную помощь беженцам из Украины, планируется также организация авиаперелетов и денежных выплат.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По его словам, прямая помощь беженцам будет включать:

Медицинские услуги в Канаде

Гуманитарная помощь включает в себя также медицинские услуги.

"Средства будут выделены опытным гуманитарным партнерам, у которых есть все возможности для скорой и эффективной помощи наиболее нуждающимся", – отметили в канадском правительстве.

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Напомним, что в марте Канада запустила программу CUAET для украинских беженцев. Она в частности:

упрощает визовые и транспортные требования для тех, кто въезжает;

отменяет большую часть собрания;

вводит ускоренную обработку документов.

Канада уже одобрила более 30 тысяч заявок от тех, кто хочет приехать в Канаду в пределах CUAET.

Польша выплачивает 700 злотых украинским беженцам

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Украинские беженцы в Польше могут получить дополнительную материальную ежемесячную помощь от ООН в размере 700 злотых (около 4900 грн.).

Получить эти деньги могут украинцы, пересекшие границу с Польшей после 24 февраля.

Обязательным условием является пересечение польско-украинской границы напрямую, а не через третьи страны. А вот иметь PESEL или банковский счет не обязательно.

Деньги могут получить до 4-х человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, а на каждого последующего 610.

Напомним, что в Украине вступил в силу законопроект, освобождающий от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины легковые автомобили и кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы и другие транспортные средства.

Раньше мы писали, что нужно знать беженцам, которые едут собственным авто в Польшу.