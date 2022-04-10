Канада улучшила условия для беженцев — какую помощь получат украинцы

Условия для украинцев изменены / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Канада выделит 100 млн канадских долларов (ориентировочно 80 млн долларов США) на гуманитарную помощь беженцам из Украины, планируется также организация авиаперелетов и денежных выплат.
Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
По его словам, прямая помощь беженцам будет включать:
- чартерные рейсы из Европы в Канаду для украинцев;
- денежную поддержку для удовлетворения основных потребностей на первое время после приезда (суммы и сроки пока не указаны);
- бесплатное размещение в отеле на срок до двух недель.