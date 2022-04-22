Во сколько обойдется жизнь в Германии — стоимость продуктов, жилья и транспорта

Рассказываем, сколько стоит месяц жизни в Германии

Жизнь в Германии стоит дороже, чем в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Последние обновленные данные ООН свидетельствуют, что в Германию выехали более 300 тыс. украинских беженцев. Ища убежища в стране ЕС, многие наши граждане выехали туда строить свою подальшую жизни.

Сайт "Сегодня" расскажет вам, сколько стоит жизнь в этой стране.

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По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Германии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 1328 долларов (ориентировочно 38,8 тыс. грн по курсу 21 апреля), не считая стоимости жилья.

Цены на продукты

Мониторинг цен показывает, что стоимость продуктов в Германии выше, чем в Польше или Украине.

Для сравнения мы выбрали обновленные в марте данные о стоимости товаров в Германии TravelTables и средние мартовские данные Минфина.

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Сравнительная таблица стоимости продуктов в Германии и Украине Продукт Цена продукта в Германии Цена продукта в Украине Молоко, 1л 22,52 грн 31,36 грн Буханка белого хлеба 35,66грн 26,41 грн Белый рис, 1 кг 57,38 грн 34,45 грн Яйца, 10 шт 46 грн 40,30 грн Твердый творог, 1 кг 233,82 грн 331,90 грн Филе куриное, 1 кг 211 грн 120,47 грн Говяжья вырезка, 1 кг 349,13 грн 242,28 грн Яблоки, 1 кг 64,09 грн 13,24 грн Бананы, 1 кг 51,75 грн 35,97 грн Картофель, 1 кг 34,05 грн 14,87 грн

Стоит отметить, что пачка сигарет в Германии в среднем стоит 190,65 грн, бутылка вина – 127,10 грн.

Чашка капучино в кафе обойдется вам 83,93 грн, а питание в недорогом ресторане на одного будет стоить ориентировочно 317 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb.

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В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в Германии, то вывод таков:

однокомнатная квартира в центре города — 20,9 тыс. грн.;

однокомнатная квартира подальше от центра – 15,8 тыс. грн.;

трехкомнатная квартира в центре города — 40,9 тыс. грн.;

трехкомнатная дальше от центра – ориентировочно — 30 тыс. грн.

Рассмотрим цены в столице Берлине на примере. Как и во всех столицах, квартиры дороже, чем в других городах. По данным Airbnb, арендовать жилье можно от 1000 до 5000 долларов (29,2 тыс. грн – 146,2 тыс. грн).

Стоимость аренды квартир в Берлине / Фото: скриншот

Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в Германии стоят в среднем 6,7 тыс. грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

Общественный транспорт преимущественно представлен автобусами, троллейбусами и маршрутками. Цены на билеты:

одноразовый билет – ориентировочно 85,5 грн;

проездной на месяц – 2,1 тыс. грн.

Если говорить о такси, то плата при посадке ориентировочно 111 грн, каждый следующий километр – 63,28 грн. Стоимость 1 л бензина — 42,3 грн. в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин – 2,95 грн, интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем в 824,2 грн в месяц.

Работа для украинцев

В Германии предлагают следующие вакансии:

официант (44800-51200 грн);

работник на рецепцию (40–50 тыс. грн);

медсестра (68 800-99 200 грн);

строитель (64–70 тыс. грн);

сиделка (27200–48 тыс. грн).

Заметим, что средняя зарплата в Германии составляет 2,2 тыс. евро в месяц (ориентировочно 70 400 грн).

Помощь беженцам в Германии

Подавать заявку на получение убежища (Antrag auf Asyl) украинцам не нужно. Делать это даже не рекомендуется: это очень сложная и длительная процедура, в течение которой заявители ограничены в праве на передвижение по Германии и не вправе работать.

Социальные службы в Германии, если вы не получили помощь в виде жилья, должны выплачивать:

каждому взрослому, если он проживает отдельно 367 евро в месяц (по 330 евро, если беженец проживает с мужем или женой);

взрослому возрасту до 25 лет, проживающему с родителями – 294 евро;

подросткам 14-17 лет – 326 евро;

детям от 6 до 14 лет – 326 евро, до шести лет – 249 евро.

Заявление на получение социальной помощи беженцам подается в ведомство по социальным вопросам при общине проживания (Sozialamt). Эти выплаты будут предоставлены в течение первых 18 месяцев. Если временная защита будет продлена, беженец будет получать несколько более высокие выплаты, которые будут равны выплатам социально незащищенных и долгосрочно безработных жителей Германии.

Если беженец подает заявление на социальную помощь и указывает наличие денежных средств свыше 200 евро или ценностей соответствующей стоимости, сначала заявителю придется использовать эти запасы, прежде чем будет выплачена помощь.

Полноценное медицинское страхование в Германии будут иметь только трудоустроенные беженцы. Неработающим беженцам в социальных ведомствах выдают ваучеры на медицинские услуги, с которыми можно обратиться к врачам, или карточки здоровья (Gesundheitskarte).

Напомним, раньше мы рассказывали, сколько стоит месяц жизни в Польши, Словакии, Венгрии, Молдове и Румынии.

Также мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.