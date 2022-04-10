Канада покращила умови для біженців — яку допомогу отримають українці

Умови для українців змінено / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Канада виділить 100 млн канадських доларів (орієнтовно 80 млн доларів США) на гуманітарну допомогу біженцям з України, планується також організація авіаперельотів та грошових виплат.
Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
За його словами, безпосередня допомога біженцям включатиме:
- чартерні рейси з Європи до Канади для українців;
- грошову підтримку для задоволення основних потреб на перший час після приїзду (суми та строки поки що не вказані);
- безкоштовне розміщення в готелі терміном до двох тижнів.