Канада покращила умови для біженців — яку допомогу отримають українці

Канада виділить 100 млн канадських доларів (орієнтовно 80 млн доларів США) на гуманітарну допомогу біженцям з України, планується також організація авіаперельотів та грошових виплат.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

За його словами, безпосередня допомога біженцям включатиме:

Медичні послуги в Канаді

Гуманітарна допомога включає також медичні послуги.

"Кошти будуть виділені досвідченим гуманітарним партнерам, у яких є всі можливості для швидкої та ефективної допомоги тим, хто найбільше потребує", – наголосили в канадському уряді.

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Нагадаємо, що ще в березні Канада запустила програму CUAET для українських біженців. Вона зокрема:

спрощує візові та транспортні вимоги для тих, хто в'їжджає;

скасовує більшу частину зборів;

вводить прискорену обробку документів.

Канада вже схвалила понад 30 тисяч заявок від тих, хто хоче приїхати до Канади в межах CUAET.

Польща виплачує 700 зл. українським біженцям

Українські біженці у Польщі можуть отримати додаткову матеріальну щомісячну допомогу від ООН у розмірі 700 злотих (близько 4900 грн.).

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Отримати ці гроші можуть українці, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого.

Обов'язковою умовою є перетин польсько-українського кордону безпосередньо, а не через треті країни. А ось мати PESEL чи банківський рахунок не обов'язково.

Гроші можуть отримати до 4-х осіб з однієї сім'ї. На першого виділяється 700 злотих, але на кожного наступного 610.

Нагадаємо, що в Україні набув чинності законопроєкт, який звільняє від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита легкові автомобілі та кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, а також інші транспортні засоби.

Раніше ми писали, що треба знати біженцям, які їдуть власним авто до Польщі.