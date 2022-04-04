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Українці можуть безкоштовно розмитнити авто з Європи – правила та нюанси

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 квітня, 13:10
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Розповідаємо про ньюанси безкоштовного розмитнення автомобілей з Європи в Україні
За що ж доведеться заплатити при розмитненні авто
За що ж доведеться заплатити при розмитненні авто / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні з квітня набуває чинності законопроект, який звільняє від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита легкові автомобілі та кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, а також інші транспортні засоби.

Це означає, що українці зможуть безкоштовно розмитнити авто з Європи, пише "Європейська правда".

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Одразу зауважте, що такі умови діятимуть лише під час воєнного стану. Остаточні деталі будуть зрозумілі після прийняття постанови, але вже зараз треба зрозуміти деякі моменти.

Витрати

Вам все ж доведеться заплатити певну суму, а саме – витрати, які не пов'язані з розмитненням:

  • внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;
  • реєстрація – 190,15 грн;
  • бланк свідоцтва – 114 грн;
  • номерні знаки – 135 грн.

Виїзд за кордон

Наразі в Україні заборонено виїжджати за кордон чоловікам у віці від 18 до 60 року, за виключенням багатодітних батьків та одиноких чоловіків з неповнолітніми дітьми.

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Це означає, що виїхати за кордон для купівлі авто можуть переважно жінки, однак придбати машину можна і не залишаючи країни. За вас це може зробити довірена особа, на яку виписано нотаріально-завірений документ.

"Зараз наш працівник перебуває в Польщі, де ми купуємо машини для армії, а потім почнемо "приганяти" авто без розмитнення. Машини ми привозимо на евакуаторі до кордону, а звідти – або на інший евакуатор, або на автовоз", – зазначили у компанії Komis Auto.

Це ще один варіант, але за такі послуги доведеться заплатити від 400 до 1000 доларів.

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Походження автомобіля

Місце перебування вашого авто також має значення, оскільки через заблоковане морське сполучення не дає можливості доставити автомобілі з США, Кореї чи Грузії.

"Якщо ви імпортуєте авто із США до країн ЄС, виникає зобов'язання сплатити платежі відповідно до законодавства країни-члена ЄС. Тому рекомендуємо ввозити автівки транзитом для перетину кордону з Україною з подальшим митним оформленням", – зазначила керівниця практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні Віта Мірошниченко.

Тож оптимальним та раціональним рішенням є авторинок Євросоюзу, оскільки це зменшить ваші витрати та збереже час.

Митниця за 15 хвилин

Раніше ми розповідали, що в Україні по-новому запрацює Митна служба і буде спрощено усі можливі процедури.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, на митниці тепер не буде жодних паперів і вона працюватиме за декларативним принципом.

Тобто без сплати ПДВ, мита та митних платежів, а ті, хто хоче залишитись на загальній системі можуть оформити всі папери за 15 хвилин.

"Сьогодні" також писали, як зміниться ринок пального зовсім скоро і розповідали, що треба знати біженцям, які їдуть на власному авто в Польщу.

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