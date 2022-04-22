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У скільки обійдеться життя в Німеччині — вартість продуктів, житла і транспорту

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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22 квітня, 06:47
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Розповідаємо, скільки коштує місяць життя в Німеччині
Життя в Німеччині коштує дорожче, ніж у Польщі
Життя в Німеччині коштує дорожче, ніж у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Останні оновлені дані ООН свідчать, що до Німеччини виїхало більше 300 тис. українських біженців. Шукаючи прихистку в країні ЄС, чимало наших громадян виїхало саме туди будувати подольше життя.

Сайт "Сьогодні" розповість вам, скільки коштує життя в цій країні.

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За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Німеччині для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 1328 доларів (орієнтовно 38,8 тис. грн за курсом 21 квітня), не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Моніторинг цін показує, що вартість продуктів в Німеччині вища, ніж в Україні чи Польщі.

Для порівняння ми вибрали оновлені в березні дані про вартість товарів у Німеччині TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.

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Порівняльна таблиця вартості продуктів у Німеччині та Україні
ПродуктЦіна продукту в НімеччиніЦіна продукту в Україні
Молоко, 1 л22,52 грн31,36 грн
Буханець білого хліба35,66грн26,41 грн
Білий рис, 1 кг57,38 грн34,45 грн
Яйця, 10 шт46 грн40,30 грн
Твердий сир, 1 кг233,82 грн331,90 грн
Філе куряче, 1 кг211 грн120,47 грн
Яловича вирізка, 1 кг349,13 грн242,28 грн
Яблука, 1 кг64,09 грн13,24 грн
Банани, 1 кг51,75 грн35,97 грн
Картопля, 1 кг34,05 грн14,87 грн

Варто зазначити, що пачка цигарок у Німеччині в середньому коштує 190,65 грн, пляшка вина — 127,10 грн.

Чашка капучино в кафе обійдеться вам 83,93 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме орієнтовно 317 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb.

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Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у Німеччині, то висновок такий:

  • однокімнатна квартира в центрі міста - 20,9 тис. грн;

  • однокімнатна квартира далі від центру - 15,8 тис. грн;

  • трикімнатна квартира в центрі міста – 40,9 тис. грн;

  • трикімнатна далі від центру – орієнтовно 30 тис. грн.

Розглянемо також ціни в столиці Берліні на прикладі. Як і у всіх столицях, квартири дорожчі, ніж в інших містах. За даними Airbnb, орендувати житло можна від 1000 до 5000 доларів (29,2 тис. грн-146,2 тис. грн).

Вартість оренди квартир в Берліні
Вартість оренди квартир в Берліні / Фото: скриншот

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в Німеччині коштують у середньому 6,7 тис. грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, включно з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Громадський транспорт переважно представлений автобусами, тролейбусами та маршрутками. Ціни на квитки:

  • одноразовий квиток – орієнтовно 85,5 грн;
  • проїзний на місяць – 2,1 тис. грн.

Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 111 грн, кожен наступний кілометр - 63,28 грн. Вартість 1 л бензину — 42,3 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв – 2,95 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому 824,2 грн на місяць.

Робота для українців

В Німеччині наразі пропонують такі вакансії:

Зауважимо, що середня зарплата в Німеччині становить 2,2 тис. євро на місяць (орієнтовно 70400 грн).

Допомога біженцям у Німеччині

Подавати заявку на отримання притулку (Antrag auf Asyl) українцям не треба. Робити це навіть не рекомендується: це дуже складна і довготривала процедура, протягом якої заявники обмежені у праві на пересування по Німеччині і не мають права працювати.

Якщо речова допомога не надається і людина не мешкає у гуртожитку, наданому соціальними службами, соціальні служби в Німеччині мають виплачувати:

  • кожному дорослому, якщо він проживає окремо 367 євро на місяць (по 330 євро, якщо біженець мешкає з чоловіком або дружиною);
  • дорослому віком до 25 років, який мешкає з батьками – 294 євро;
  • підліткам 14-17 років – 326 євро;
  • дітям від 6 до 14 років – 326 євро, до шести років – 249 євро.

Заява на отримання соціальної допомоги біженцям подається до відомства із соціальних питань при громаді проживання (Sozialamt). Ці виплати надаватимуться протягом перших 18 місяців. Якщо тимчасовий захист буде подовжено, біженець отримуватиме дещо вищі виплати, які дорівнюватимуть виплатам для соціально незахищених і довгостроково безробітних жителів Німеччини.

Якщо біженець подає заяву на соціальну допомогу і вказує наявність грошових коштів понад 200 євро або цінностей відповідної вартості, спершу заявнику доведеться використати ці запаси, перш ніж буде виплачено допомогу.

Повноцінне медичне страхування в Німеччині матимуть лише працевлаштовані біженці. Біженцям, які не працюватимуть, у соціальних відомствах видають ваучери на медичні послуги, з якими можна звертитися до лікарів, або картки здоров'я (Gesundheitskarte).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові та Румунії.

Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.

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