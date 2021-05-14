Транзит газу падає, втрати економіки зростають – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Фото: "Укртрансгаз" / Фото: AFP

Економічний сектор українського уряду зазнає втрат – з Кабміну пішли два міністри, Росія скорочує обсяги прокачуваного по українській "трубі" газу, а рівень ВВП в першому кварталі 2021 року показав серйозне падіння.

Кабмін зазнає втрат

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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко і глава Міністерства інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про відставку, повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Падіння транзиту газу

Держкомпанія "Оператор ГТС України" повідомив: за підсумками січня-квітня 2021 року Україна знизила транзит російського газу до мінімуму за п'ять років – 14,1 млрд куб. м. Це на 10% менше, аніж в аналогічний період торік (2019-го було майже 30 млрд куб. м). Головна причина падіння – умови чинного контракту з "Газпромом", який планомірно скорочує обсяги прокачування "блакитного" палива по нашій території. Росіяни намагаються обійти українську трубу, качаючи газ двома "Турецькими потоками" і "Північним потоком".

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/ Фото: Оператор ГТС України

Падіння ВВП

Вітчизняний Держстат повідомив, що падіння валового внутрішнього продукту України в I кварталі 2021 року до аналогічного періоду 2020 го прискорилося до 2% з 0,7% в IV кварталі 2020 року. Стосовно IV кварталу минулого року ВВП в I кварталі поточного знизився (з урахуванням сезонного чинника) на 1,1%, тоді як кварталом раніше цей показник становив 0,8%.

Націнку АЗС взяли під контроль

Кабмін на період дії карантину встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива і бензину – не вище 7 грн і 5 грн за літр відповідно. Як заявили в Мінекономіки, введення граничних націнок на паливо – вимушений і тимчасовий захід і відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах.

Чиновники кажуть, що вони – за здорову конкуренцію, але повинні захистити "пересічних українців", які і так настраждалися від карантину. А граничний розмір надбавки унеможливить маніпуляції з цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним і запровадить прозорий механізм ціноутворення.

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Молоді огірки і капуста подорожчали

В Україні подорожчали ранні овочі: молоду капусту на оптових ринках продають по 15 гривень за кілограм, огірки оптом – по 24 гривні. Головна причина – через тривалі весняні холоди опалювати теплиці довелося довше. Окрім того, збирання врожаю деяких культур довелося відкласти.

А декому, хто займається вирощуванням тепличних огірків, цього року весь дохід від першого врожаю довелося витратити на дрова. Тож "відбити" витрати допоможе тільки підвищення цін.

Відео: Сьогодні

Скандал навколо землі

У Верховній Раді розгорається скандал навколо земельного законодавства. До розгляду готується проєкт закону №5385, який пропонує скасувати інститут постійного землекористування.

Ті, хто володів землею на таких правах до вступу в силу цього закону, зможуть на таких же умовах володіти землею і далі. Але здавати її в оренду чи продавати не зможуть, поки не переоформлять на інших умовах. До того ж законопроєкт нагадує: місцева влада має право вилучати землі, які перебувають у постійному користуванні, для будь-яких потреб.

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По суті, фізособи рано чи пізно повинні будуть переоформити право користування. Законопроект надає їм вибір: або оформити оренду землі строкм на 50 років, або викупити ділянку, розтягнувши виплати на 30 років.

Нагадаємо, 13 травня сайт "Сьогодні" повідомляв, що Польща вводить податки для українців, а Франція вкладе в Україну 1,3 млрд євро.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа