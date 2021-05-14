Транзит газа падает, потери экономики растут – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Фото: "Укртрансгаз" / Фото: AFP

Экономический сектор украинского правительства несет потери – из Кабмина ушли два министра, Россия сокращает объемы прокачиваемого по украинской "трубе" газа, а уровень ВВП в первом квартале 2021 года показал серьезное падение.

Кабмин несет потери

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об уходе в отставку, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Падение транзита газа

Госкомпания "Оператор ГТС Украины" сообщил: по итогам января-апреля 2021 года Украина снизила транзит российского газа до минимума за пять лет – 14,1 млрд куб. м. Это на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (в 2019-м было почти 30 млрд куб. м). Главная причина падения – условия действующего контракта с "Газпромом", который планомерно сокращает объемы прокачки "голубого" топлива по нашей территории. Россияне пытаются обойти украинскую трубу, качая газ по двум "Турецким потокам" и "Северному потоку".

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Транзит газа оказался наименьшим за последние 5 лет / Фото: Оператор ГТС Украины

Падение ВВП

Отечественный Госстат сообщил, что падение валового внутреннего продукта Украины в I квартале 2021 года к аналогичному периоду 2020-го ускорилось до 2% с 0,7% в IV квартале 2020 года. По отношению к IV кварталу прошлого года ВВП в I квартале текущего снизился (с учетом сезонного фактора) на 1,1%, тогда как кварталом ранее этот показатель составлял 0,8%.

Наценку АЗС взяли под контроль

Кабмин на период действия карантина установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива и бензина – не выше 7 грн и 5 грн за литр соответственно. Как заявили в Минэкономики, введение предельных наценок на топливо – вынужденная и временная мера и ответ на необоснованный рост цен на горючее в розничных сетях.

Чиновники говорят, что они – за здоровую конкуренцию, но должны защитить "пересічних українців", которые и так настрадались от карантина. А предельный размер надбавки сделает невозможным манипуляции с ценами, стабилизирует рынок розничной торговли горючим и введет прозрачный механизм ценообразования.

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Молодые огурцы и капуста подорожали

В Украине подорожали ранние овощи: молодую капусту на оптовых рынках продают по 15 гривен за килограмм, огурцы оптом – по 24 гривни. Главная причина – из-за затянувшихся весенних холодов отапливать теплицы пришлось дольше. Кроме того, сбор урожая некоторых культур пришлось отложить.

А кое-кому, кто занимается выращиванием тепличных огурцов, в этом году весь доход от первого урожая пришлось потратить на дрова. Так что отбить расходы поможет только повышение цен.

Видео: Сегодня

Скандал вокруг земли

В Верховной Раде разгорается скандал вокруг земельного законодательства. К рассмотрению готовится проект закона №5385, который предлагает отменить институт постоянного землепользования.

Те, кто владел землей на таких правах до вступления в силу этого закона, смогут на таких же условиях владеть землей и дальше. Но сдавать ее в аренду или продавать не смогут, пока не переоформят на других условиях. К тому же законопроект напоминает: местные власти имеют право изымать земли, находящиеся в постоянном пользовании, для любых нужд.

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По сути, физлица рано или поздно должны будут переоформить право пользования. Законопроект предоставляет им выбор: либо оформить аренду земли сроком на 50 лет, либо выкупить участок, растянув выплаты на 30 лет.

Напомним, 13 мая сайт "Сегодня" сообщал, что Польша вводит налоги для украинцев, а Франция вложит в Украину 1,3 млрд евро.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа