Украина теряет транзит газа – объем упал до минимума за последние 5 лет

Заказы на прокачку топлива из стран ЕС в Украину сократились и вовсе в семь раз, отчитался "Оператор газотранспортной системы"

Условия транзита газа из РФ определены в контракте от декабря 2019 года / Фото: AFP

Украина снизила транзит газа по итогам января-апреля 2021 года до минимального значения за пять лет – 14,1 млрд куб. м. Это на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Главная причина падения – условия действующего контракта с российским "Газпромом".

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Транзит газа оказался наименьшим за последние 5 лет / Фото: Оператор ГТС Украины

Транзит газа в Польшу составил 1,2 млрд кубометров;

в Словакию – 8,4 млрд кубометров;

в Венгрию – 2,9 млрд кубометров;

в Румынию – 0,4 млрд кубометров;

в Молдову – 1,3 млрд кубометров.

"Мощности ОГТСУ позволяют осуществлять транзит природного газа в значительно больших объемах, чем сейчас забронировано. На аукционе по распределению мощностей мы предложили дополнительно продукт прерывистой месячной мощности на межгосударственных точках входа с РФ на май 2021 года. Однако участники рынка, в частности российская сторона, не выявили заинтересованности", - отметил коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров.

Реклама

При этом украинская ГТС совершила по заказу клиентов транспортировку 0,55 млрд куб. м газа из ЕС в Украину. Это в семь раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В режиме виртуального реверса поступления газа в Украину составили 0,49 млрд куб. м, или 88%.

Напомним, за год получила почти 50 млрд дохода от перекачки российского газа. В 2020 году транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС составил 55,8 млрд куб. м (-38% в сравнении с 2019 годом).

Транзитное соглашение между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" было заключено в конце 2019 сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.