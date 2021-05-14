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Потери растут – в Украине ускорилось падение ВВП

14 мая, 16:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По сравнению с IV кварталом 2020 года украинская экономика показывает худший результат

/ Фото: AFP

Падение валового внутреннего продукта Украины в I квартале 2021 года к аналогичному периоду 2020 года ускорилось до 2% с 0,7% в IV квартале 2020 года.

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Об этом со ссылкой на предварительные данные сообщает Государственная служба статистики.

Согласно им, по отношению к IV кварталу прошлого года ВВП в I квартале текущего снизился (с учетом сезонного фактора) на 1,1%, тогда как кварталом ранее этот показатель составлял 0,8%.

Напомним, месяцем ранее Нацбанк Украиныухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%. Это было сделано из-за потерь, связанных с усилением и продолжением карантина. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.

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Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует в Украине рост ВВП на 4% в 2021 году и 3,4% в 2022-м.

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Также сообщалось, что в марте 2021 Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 до 3,8% ВВП после прошлого повышения с 1,5% до 3%. А вот на 2022 прогноз стал немного хуже – 3% роста вместо 3,1%.

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