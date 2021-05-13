Налоги для заробитчан и французский миллиард – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Власти Польши решили, что зарплаты сотен тысяч украинских заробитчан не могут находиться вне поля зрения фискальных органов, а правительство Франции посудило, что вложение 1,3 млдр евро в Украину – неплохая идея.

Налоги для заробитчан

Реклама

Польское правительство решило, что украинские заробитчане должны официально платить налоги. Оно распорядилось, чтобы наемным работникам выдавали т.н. коды-идентификаторы, с помощью которых иностранцы смогут формировать свои декларации.

Чтобы не казалось, что заробитчан совсем уж притесняют, им посулили возмещение вычетов и налоговые льготы, поэтому правительство Польши призывает трудовых мигрантов в течение месяца получить новый код.

Видео: Сегодня

Французские электровозы

Украина и Франция подписали рамочное соглашение по обновлению парка грузовых электровозов, которое предусматривает поставку компанией Alstom локомотивов на сумму до 900 млн евро. "Укрзализныця" рассчитывает, что получит 130 электровозов. В планах –производство к 2033 году не менее 315 электровозов, локализация которых составит 35%.

Всего подписано четырех рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро. Кроме поставки локомотивов, это – реконструкция сетей водоснабжения в Киеве, улучшение снабжения питьевой водой в Луганской области и усиление защиты населения, территорий и окружающей среды Украины от чрезвычайных ситуаций.

Миллионеров стало больше

Реклама

Госналоговая служба отчиталась, что доход в 1 млн грн в 2020 году задекларировал 8451 украинец (это на 6% больше, чем в 2019-м). Более 1 млрд грн доходов задекларировал один человек – житель Киева. Суммарно они задекларировали доход в 70,4 млрд грн. Чаще всего отечественные миллионеры проживают в промышленно развитых регионах:

Киев – 3375 человек;

Днепропетровская область – 684;

Харьковская область – 595;

Киевская область – 540.

МАУ отменила рейсы в Израиль

Из-за обострения ситуации в Израиле "Международные авиалинии Украины" отменили рейсы в Тель-Авив и из него, запланированные на 13 мая. Рейс PS 778 Тель-Авив – Киев "Борисполь" 14 мая перенесен на 8:40, с прибытием в Киев в 11:50, при условии снятия ограничений в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Решение об осуществлении рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорт Тель-Авива. А тем временем билеты на отмененные рейсы можно:

обменять на другую дату;

обменять на промокод с дополнительным бонусом 25%;

сдать и вернуть деньги.

Шалости Илона Маска

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что биткоин вредит окружающей среде, поэтому компания Tesla отказывается принимать платежи в Bitcoin. После этого курс криптовалюты упал на 17% (с 57 271 долл. за "монету" до 47 720). Заодно пошла вниз и стоимость акций Tesla.

Также напомним, что 12 мая сайт "Сегодня" рассказывал об изменениях в Налоговом кодексе и пенсиях по "Укрпочте".