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В Украине сосчитали миллионеров и миллиардеров: налоговой "сдались" 8400 человек

13 мая, 13:44

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В общем миллионеры задекларировали доход в сумме 70,4 млрд грн, а один человек – более 1 млрд грн

/ Фото: пресс-центр НБУ

В Украине стало больше гривневых миллионеров. В 2020 году доходы в сумме более 1 млн грн задекларировал 8451 человек, что по сравнению с предыдущим годом больше на 6 процентов. Более 1 млрд грн доходов задекларировал житель Киева.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины со ссылкой на предварительные итоги декларационной кампании.

  • Традиционно самое большое количество миллионеров проживает в Киеве (3375 человека), Днепропетровской (684), Харьковской (595) и Киевской (540) областях.
  • В общем миллионеры задекларировали доход в сумме 70,4 млрд грн, определено к уплате налога на доходы физлиц в сумме 1,6 млрд грн, военного сбора – 0,2 млрд гривен.
  • Самую большую сумму с доходов, полученных за пределами Украины, в бюджет уплатил киевлянин – почти 80 млн грн, из них налог на доходы физлиц – 66,5 млн грн и военный сбор – 11,1.
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Напомним, В 2019-м налоговая насчитала почти 8 тыс. миллионеров.

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Доходы в сумме свыше миллиона гривен, полученные в 2018 году, задекларировали 5143 украинца, а миллиард гривен – трое.

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